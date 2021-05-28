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16-річна дівчина тікала з Горлівки по мінному полю, щоб вчитися в Україні

Автор: Анна Шиканова

У Донецькій області на лінію розмежування до військових прийшла 16-річна дівчина з окупованої Горлівки. Вона попросила допомоги та розповіла, що хоче жити й вчитися в Україні.

Деталь повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

16-річна дівчина з'явилася на позиції Збройних сил України пізно ввечері в четвер, 27 травня. Вона прийшла з боку так званої "ДНР" біля смт Верхньоторецьке.

Військовим вона розповіла, що живе з бабусею, яка є її опікуном, в Горлівці. І їй вже видали паспорт так званої "Донецької народної республіки".

Напередодні вона вирушила на природу з друзями. Після відпочинку з друзями, дівчина рвонула через мінні поля й усвідомлено перейшла лінію розмежування в районі Верхньоторецького.

Вона заявила про своє бажання проживати на території, яка підконтрольна Україні. Також вона повідомила про те, що на Західній Україні у неї є родичі.

16-річна дівчина з Горлівки перейшла мінне поле, щоб вчитися в Україні

Наразі неповнолітню віддали під опіку ювенальної превенції Донецької області, соціальних служб та поліції. Її оглянули медики та повідомили, що ніяких пошкоджень немає. З дівчиною почали працювати психологи.

До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Миколаєвом син-підліток майора влаштував стрілянину за кермом авто.

А також розповідали про те, що у Києві "копи" побили підлітків через музику на вулиці.

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