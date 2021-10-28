16-річний мажор з Харкова зізнався, що був за кермом авто під час ДТП: заявив про несправність гальм

Зазначається, що швидкість свого авто хлопець не зміг назвати.

"Прошу вибачення. І те, що кажуть, що машина цілком справна була - ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі. Не пам'ятаю, яка швидкість була. Ну, на відео видно навіть по камерах, що я гальмую, але воно не гальмується", - сказав Микола.

Також Харківський відмовився дати свідчення слідчим про відео, яке вранці з'явилося у пабліках. Зокрема, на відео чути, як водій та пасажири обговорюють, коли на спідометрі буде швидкість у 200 кілометрів.

Обрання запобіжного заходу

28 жовтня Київський районний суд Харкова обрав підозрюваному 16-річному Миколі Харківському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За словами батька Миколи, Михайла Харківського, за кермом авто міг бути будь-хто з чотирьох осіб.

Окрім того, раніше адвокат підозрюваного говорила, що іномарка належить матері Миколи Марині Дегтяр, яка на цей час перебуває у Німеччині. Нібито перед від'їздом вона залишила куплений недавно Infiniti в автосервісі, а ключі віддала повнолітньому другу свого сина Миколи, щоб він згодом забрав машину і поставив на стоянку.