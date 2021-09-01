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15 годин у черзі: за день в Одеський гуртожиток намагалися заселити майже тисячу студентів

Автор: Роман Мирончук

В Одесі близько 800 студентів Міжнародного гуманітарного університету намагалися заселити в гуртожиток за один день. Людям довелося стояти в черзі з 3 години ранку і до самої ночі.

Про це повідомляє Vgorode.

Інцидент стався в понеділок, 30 серпня. Біля будівлі гуртожитку зібралася величезна кількість студентів, а також їх батьків, які допомагали дітям з речами.

Люди стояли на спеці, щільно притулившись один до одного. У будь-якому випадку це неприємна ситуація, особливо зараз, коли кількість хворих на COVID-19 збільшується.

В Одесі студенти з батьками чекали 15 годин, щоб заселиться в гуртожиток (відео: YouTube)

Людям довелося пройти безліч бюрократичних процедур, оскільки потрібно було підписати договір, здати довідку, оплатити проживання в гуртожитку і т. д.

В Одесі студенти з батьками чекали 15 годин, щоб заселиться в гуртожиток (відео: YouTube)

Деякі хотіли піти і приїхати в інший день, але їм повідомили, що в такому випадку вони втратять місця в гуртожитку.

Нагадаємо, у Києві напередодні 1 вересня серйозно затопило студентський гуртожиток. Потоки води летіли зі стелі. Інцидент стався в гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a.

Ми також писали про те, що студенти Одеського національного економічного університету показали, як виглядає гуртожиток на вулиці Черняховського. На відео видно, що на стінах є цвіль, умивальник стоїть на розламаному каркасі. Також навколо розруха і бруд.

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Одеса