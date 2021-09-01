15 годин у черзі: за день в Одеський гуртожиток намагалися заселити майже тисячу студентів

Інцидент стався в понеділок, 30 серпня. Біля будівлі гуртожитку зібралася величезна кількість студентів, а також їх батьків, які допомагали дітям з речами.

Люди стояли на спеці, щільно притулившись один до одного. У будь-якому випадку це неприємна ситуація, особливо зараз, коли кількість хворих на COVID-19 збільшується.

В Одесі студенти з батьками чекали 15 годин, щоб заселиться в гуртожиток (відео: YouTube)

Людям довелося пройти безліч бюрократичних процедур, оскільки потрібно було підписати договір, здати довідку, оплатити проживання в гуртожитку і т. д.

В Одесі студенти з батьками чекали 15 годин, щоб заселиться в гуртожиток (відео: YouTube)

Деякі хотіли піти і приїхати в інший день, але їм повідомили, що в такому випадку вони втратять місця в гуртожитку.