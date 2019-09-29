14-річна українка померла після видалення апендициту: деталі трагедії

Операція з видалення апендициту 14-річній пацієнтці дала серйозні ускладнення і закінчилася смертю дівчинки. Про трагедію, яка сталася у Миргороді під Полтавою, розповів член спілки журнилистов України Юрій Климченко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що Олену Пупко із села Савинці відвезли 27 вересня вранці до районної лікарні (Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська ЦРЛ") після того, як напередодні ввечері у дівчинки виникли болі в животі та нудота.

Хірург та гінеколог після огляду дитини призначили необхідні лабораторні аналізи і тримали її без жодних дій до самого вечора.

У Миргороді дівчинка померла після операції з видалення апендициту (Фото: facebook.com/yklimchenko)

У дівчинки в результаті діагностували гострий апендицит. Операція почалася 27 вересня о 18:30 і тривала близько двох годин.

"Після чого її у важкому стані доправили у реанімаційне відділення, де вона незабаром цього ж пізнього вечора і померла", - йдеться у публікації.

На думку Климченка, у дівчинки апендицит ускладнився перитонітом (запалення черевної порожнини), який часто несе негативні для здоров'я пацієнта наслідки.

Батьки Олени і сам автор посту підозрюють, що до трагедії призвела недбалість лікарів.

Під Полтавою дівчинка померла після операції з видалення апендициту (Фото: РБК-Україна)

"Чому відразу не встановили протягом цілого робочого дня вірний діагноз і чому раніше не взялися оперувати?! Вона ж могла жити!" - пише він.

Також Климченко наполягає на проведенні детального розслідування цієї справи і покарання винних "за таке байдуже і непрофесійне ставлення до хворої дитини та своєї роботи".

20 жовтня Олені Пупко виповнилося б 15 років. Батько дівчинки Васипь Пупко вже готувався зробити їй подарунок на день народження.

Користувачі мережі шоковані трагедією і у коментарях до повідомлення говорять про інші випадки лікарської недбалості, яка часом призводить до невиправних наслідків.

Хіба тільки в Миргороді недбалість лікарів має місце? У нас в Одесі так само. Добре ще дорослі, але діти, коли хворіють і потребують професійної швидкої допомоги, а лікарі не поспішають її надати, це не тільки професійний злочин, але і людський. Дивишся на них і думаєш, ну чому ви такі тварюки, з пісними, байдужими обличчями, які думають тільки про гроші. І все їм мало. Вдавитеся колись. І не бояться ж божої кари.

Внести закон про виплату компенсації як у Європі. А це мільйони. Тоди будуть ворушитися з операціями. Це не перший випадок.

Співчуття рідним. Це страшне, ховати своїх дітей, душа батьків вмирає разом з ними. У мого батька полтавські лікарі апендицит переплутали з нирковими коліками. Лікували нирки. А потім стало зовсім погано, слава Богу врятували!

Необхідно негайне розслідування і покарати винних якнайсуворіше. Цю трагічну загибель не можна залишати безкарною.

У мене так тата угробили в Миргороді. Неправильно надали допомогу. Співчуваю батькам загиблої дівчинки.

Скрін коментарів: facebook.com/yklimchenko

Раніше ми писали про те, що в Червонограді Львівської області помер 16-річний хлопець через лікарську помилку - підлітку робили операцію по видаленню апендициту.

Як повідомлялося, раніше в Бердянську лікарі більше тижня не могли поставити діагноз 10-річній дитині, і вона потрапила до реанімації. Спочатку хлопчика лікували від гострої кишкової інфекції, і тільки в іншій лікарні з'ясували, що у нього був апендицит з перитонітом і нагноєнням.