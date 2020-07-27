14 років тому українку облив кислотою залицяльник: як зараз живе жінка

Українку залицяльник облив кислотою (колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли історію життя українки, яку 14 років тому залицяльник облив кислотою

Українку Тетяну Вороніну у 2006 році облив сірчаною кислотою залицяльник, якому вона відмовила в близькості і стосунках. Тоді їй було всього 18 років і її життя перетворилося на пекло. Влад доглядав за нею, але взаємності не добився і тоді вирішив облити дівчину кислотою, щоб вона не дісталася нікому.

Чоловік підстеріг Тетяну ввечері і хлюпнув в обличчя кислоту, яка обпалила тіло дівчини і обличчя. Коли Таня повернулася додому, мама почала обмивати її холодною водою, не знаючи, що при таких опіках потрібно використовувати мило. В результаті опіку Тетянину обличчя було спотворене і її життя перетворилося на кошмар. Вона хотіла звести рахунки з життям і не сподівалася, що коли-небудь зможе повернутися до нормального життя. Про це пишуть "Факти".

Влад працював будівельником на будівництві і після злочину поліція довго не могла його знайти, хоча він постійно дзвонив Тані і продовжував її дошкуляти. Він твердив по телефону, що любить її, стверджував це і матері дівчини після свого жахливого вчинку.

У квітні 2007 року у Васильківському районному суді Київської області відбувся суд. Владу дали 10 років тюрми, на суді він плакав, але свою провину так і не визнав. З в'язниці продовжував писати Тані листи і клявся у вічній любові.

Дівчина поступово почала намагатися будувати нове життя, отримала вищу освіту, влаштовувалася на різні роботи, хоча це було важко. У 2016 році вона потрапила на програму "Поверніть мені красу" каналу "1+1". Там дівчину повернули до життя.

Таня Вороніна з чоловіком Андрієм (фото: fakty.ua)

"На проекті з мене зробили красуню. Операціями керував знаменитий український пластичний хірург Ростислав Валіхновський. Лікар від Бога... Потім він ще за свій рахунок відправив трьох учасниць лікуватися до санаторію з радоновими ваннами", - згадує Тетяна.

Якось у Василькові змінилася Тетяна зустріла свого мучителя, він не впізнав її, зате вона прекрасно впізнала його. Таня згадала психолога, який з нею працював, і відпустила минуле. Вона пробачила Влада.

Через деякий час в її житті з'явився чоловік. Його звуть Андрій, після недовгих зустрічей він зробив Тані пропозицію. Зараз пара щаслива і думає про дітей, адже Тані лише 32 роки і все життя попереду.

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