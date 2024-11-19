130 хомяков захватили самолет и держали его в заложниках пять дней: детали инцидента

Грузчики обнаружили, что клетки, в которых находились животные, были повреждены, а 132 из них бродили вокруг грузового отсека, когда Airbus 320 приземлился в столице Азорского архипелага Понта-Делгада на острове Сан-Мигель, принадлежащем Португалии.

Airbus A321neo прибыл на Азорские острова с партией хорьков, хомяков и птиц, направлявшихся в местный зоомагазин. Поиски животных начались после того, как пассажиры, находившиеся на борту самолета, высадились из самолета и изъяли их багаж.

Массовый прорыв не позволил самолету вернуться в столицу Португалии Лиссабона, откуда он начал свое путешествие, а поиски охоты на оставшихся грызунов продолжались несколько суток.

Следует отметить, что этих животных приняли на рейс после того, как предыдущий взять их отказался, поскольку клетки не соответствовали принятым стандартам.

Продолжать полеты самолет не мог, потому что резцы грызунов тверже свинца, алюминия и меди. Они постоянно должны грызть, чтобы их изнашивать и поддерживать острыми. А "самое вкусное" в самолете - это проводка. Поэтому отправлять пушистых вместе с пассажирами было очень опасно.

Работники ловили хомяков в специальных рукавицах почти 5 дней, пока смогли всех беглецов вернуть в клетки. Всех пассажиров, которые так и не смогли улететь этим самолетом, разместили оперативно на других рейсах.

130 хомяков захватили самолет в Португалии и удерживали его в заложниках 5 дней (фото: