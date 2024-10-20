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13-летняя дочь Бекхэмов раскрыла, чем мечтает заниматься в будущем: в сети возмутились

Виктория и Дэвид Бекхэм с дочерью (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Иванна Пашкевич

Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками, что ее 13-летняя дочь Харпер мечтает последовать ее примеру и в будущем создать собственный модный бренд. После этого на звездную семью посыпался хейт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

50-летняя Виктория Бекхэм сейчас находится в Нью-Йорке, где занимается продвижением своего нового аромата Reverie, стоимостью 319 фунтов стерлингов (17,158 гривен) за флакон.

Ее дочь Харпер и 49-летний муж Дэвид Бекхэм также присоединились к ней в городе, чтобы поддержать. Вместе семья посетила выставку с элементами сенсорного погружения.

Там знаменитости получили шанс записать свои мечты на бумажных листочках, которые потом можно было прикрепить к стене. На своем листке Харпер написала: "Хочу создать собственный бренд, когда стану старше".

 Виктория опубликовала видео с дочкой в соцсетях и сопроводила его подписью: "Идет по маминым стопам". Другой мечтой Харпер было, чтобы "все были счастливы".

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Пользователи раскритиковали семью

Читатели Daily Mail не стали ждать разъяснений и резко осудили выбор девушки, а также ее знаменитых родителей.

  • Ни один из детей Бекхэмов ничего не достиг в жизни, и, похоже, Харпер не станет исключением
  • Она не мечтает о хорошем образовании или какой-то конкретной профессии, а хочет сразу стать богатой и знаменитой - это о многом свидетельствует
  • Еще один ребенок звездных родителей, не знающий, чем хочет заняться в жизни
  • Я обвиняю во всем Викторию и Дэвида: сколько бы они ни изображали идеальную семью, так и не смогли привить детям правильные ценности.

Виктория Бекхэм с дочерью (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Следует отметить, что Харпер уже не в первый раз оказывается под прицелом критики. Недавние модные эксперименты девочки вызывают у интернет-пользователей разнообразные эмоции: от удивления через платье в стиле ночнушки до гнева по поводу провокативного "голого" наряда.

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