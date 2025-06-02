13 опухолей и подозрение на онкологию. Известная актриса призналась, что может удалить молочные железы

39-летняя актриса Екатерина Вишневая рассказала, что перенесла уже три операции, которые ей делали в онкоцентре. Из-за подозрения на рак она должна постоянно контролировать свое состояние и готовится к новому хирургическому вмешательству.

Что с актрисой

По словам Екатерины, первую операцию ей делали еще в 2011 году. Второй раз она оказалась в онкоцентре в 2023 году, а затем - в феврале 2024-го. Актриса не стала вдаваться в детали, но отметила, что речь идет о маммологии.

Из-за этого она думает об удалении желез - мастэктомии. Но сейчас это невозможно, пока что нужно ждать четвертую операцию и наблюдать.

"Я не могу, потому что там еще идут процессы, впереди еще одна операция. И тогда я могу подумать. Когда процесс развития остановится, тогда уже стоит вопрос об удалении и установке имплантов, потому что это касается выживания. И не хочется, как я сейчас, каждый месяц мониторить, что там, куда, на сколько миллиметров выросло", - пояснила актриса.

Актриса Вишневая рассказала об операциях и опухолях (скриншот)

"Как раз муж ушел в ВСУ, у меня нашли опухоли, они начали расти и я такая: Господи, я, видимо, когда перерождалась там такая: "Мне, пожалуйста, пакет all inclusive". Развод был, безработица была, война, пандемия, падение в профессии снова взлеты, пожалуйста, что у нас там еще? Атомка и метеорит", - добавила она.

Кстати, такую же операцию по удалению молочных желез в свое время делала Анджелина Джоли. Голливудская актриса пошла на это из-за высокого риска развития онкологии. И сейчас Екатерина шутит, что "хоть чем-то прикоснется" к Джоли.

"Но у меня почему-то эта мысль, что это не ко времени. Потому что это стоит денег, я эти деньги могу задонатить, это целый РЭБ! Серьезно, это машину можно купить на передовую", - поделилась мыслями Вишневая.