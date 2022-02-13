13-те число стане фатальним для цих знаків Зодіаку: перевірте себе в "тривожному" списку

Гороскоп на лютий 2022 розповість про знаки Зодіаку, для яких особливий день, 13-те число стане фатальним. У цей день можуть відбутися події, які вплинуть на подальше життя цих представників зодіакального кола.

Телець

13-те лютого буде переповнене непорозуміннями, і причиною цьому стане непослідовність самого Тельця. У цей день вам не те щоб захочеться свідомо порушити всілякі правила, просто вас раз у раз будуть відволікати різноманітні дрібниці. Будьте готові до того, що всі ваші плани просто заваляться.

Діва

У цей день максимально посилиться творчий потенціал Діви. Цей день дуже хороший для того, щоб якщо і не створити який-небудь шедевр, то хоча б просто присвятити час мистецтву. День також обіцяє Діві багато можливостей для спілкування з цікавими людьми на цікаві теми.

Скорпіон

У вас з'являться можливості для нових цікавих зустрічей і знайомств. Не дивно, якщо одне з цих знайомств виявиться романтичним, але чекати нічого не варто. В іншому ж день для вас обіцяє пройти насичено і цікаво. Ну, а щоб опинитися в потрібний час в потрібному місці, покладайтеся на свою інтуїцію, вона 13 лютого буде надзвичайно гострою.