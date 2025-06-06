12 украинских привычек, которые шокируют американцев

Каждая культура имеет свои уникальные традиции и повседневные привычки, которые для "своих" являются абсолютно естественными, а для иностранцев могут показаться странными, непонятными, а то и шокирующими.

Какие 12 украинских привычек, которые могут вызвать настоящий культурный шок у гостей из США, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда речь заходит об Украине, ее многовековая история и самобытные обычаи сформировали ряд бытовых особенностей, которые удивят любого американца. От манеры общения до привычки накрывать столы и использовать одноразовые вещи много раз.

Отсутствие "Small Talk"

Для американцев "small talk" - это основа любого взаимодействия. Непринужденные разговоры о погоде, дорожном движении или выходных - это способ "растопить лед". Даже если они идут к соседу одолжить лестницу.

Украинцы же часто переходят сразу к сути, что может показаться американцам резкостью или даже грубостью. Они привыкли к тому, что разговор имеет логическое начало и цель, а не просто "болтовню обо всем".

Застолье и стол, трещащий от блюд

Если американец пригласит вас на ужин, это, скорее всего, будет одно-два блюда и умеренные порции.

Украинское же застолье - это настоящий пир, где стол буквально ломается от многообразия блюд: салаты, мясо, рыба, закуски, соленья, выпечка.

Всегда есть ощущение, что еды будет больше, чем можно съесть, и это считается нормой гостеприимства.

Желание всех накормить

Для украинца приглашение "поесть" - это высшее проявление заботы и гостеприимства. Даже если вы только что поели, вам все равно предложат еще раз, и отказ может восприниматься как оскорбление.

Американцы же, ориентированные на индивидуальные потребности и часто придерживающиеся диет, могут быть озадачены таким настойчивым подходом.

Никто не приходит без приглашения

В американской культуре приглашение на визит домой обычно требует предварительного звонка или договоренности.

В Украине же, особенно в сельской местности или среди старшего поколения, неожиданные визиты родственников или друзей - это норма. Для американца это может быть нарушением личного пространства.

Крепкий алкоголь и тосты: культура питья

Украинские застолья часто сопровождаются употреблением крепкого алкоголя, преимущественно водки, с обязательными пространными тостами.

Тосты могут быть длинными, философскими, с глубоким смыслом. Американцы же привыкли к более умеренному потреблению алкоголя и более коротким, менее официальным тостам.

Выражение эмоций: открыто и прямо

Украинцы, как правило, более откровенны в выражении эмоций - как положительных, так и отрицательных.

Радость, грусть, возмущение могут быть продемонстрированы достаточно открыто. Американцы же часто стремятся сдерживать эмоции на публике, считая это признаком воспитанности.

Улыбки - очень редкая вещь

В США улыбка - форма вежливости, даже если вы в плохом настроении. Украинцы же считают, что улыбка должна быть искренней, а не автоматической. Для американцев это может показаться проявлением хмурости или неприветливости.

Прямой взгляд и зрительный контакт

Украинцы часто смотрят в глаза собеседнику прямо и долго, что воспринимается как признак искренности.

Для американцев такой интенсивный зрительный контакт может быть неудобным или даже восприниматься как агрессия или вызов.

Переобувание в гостях в тапочки

Когда вы приходите в гости к украинцу, вам почти всегда предложат сменить обувь на "тапочки". Это правило гигиены и уважения к чистоте в доме. Для американцев, особенно тех, кто не привык разуваться дома, это может быть неожиданным требованием.

Бабушки на скамейках

Образ бабушек, сидящих на скамейках у подъездов и обсуждающих новости района, является знаковой частью украинской жизни.

Они часто знают все обо всех и не стесняются это обсуждать. Для американцев, ценящих приватность, это может быть довольно странным и даже пугающим явлением.

Ходить на кладбище в конкретные дни

Американцам сложно понять традиции украинцев, которые касаются поминовения умерших, посещения кладбища. Например, родительские субботы. В США культ смерти более частный и они посещают могилы родных тогда, когда чувствуют в этом потребность.

Многоразовые пакеты многократного использования

Долгое время украинцы массово использовали многоразовые пакеты для покупок не столько из экологических соображений, сколько с целью экономии и практичности. Но и сейчас почти у каждого украинца дома есть "пакет с пакетами" и куча одноразовой тары.

Эта привычка, которая сейчас становится глобальным трендом, раньше могла удивлять американцев, привыкших к множеству одноразовых пакетов.