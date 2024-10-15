12 вкусных осенних напитков для улучшения работы кишечника

Чай матча

Диетолог Мари Рагглс рассказала, что один из лучших способов восполнить микробиом кишечника - это включать в рацион широкий спектр растительной пищи и напитков. Одним из лучших чаев для здоровья кишечника является матча.

Такой напиток содержит высокую концентрацию сильнодействующего полифенола под названием эпигалокатехингалата (EGCG). Среди других полезных чаев - черный.

Соединения в чае проявляют пребиотическую активность, взаимодействуя с кишечной микробиотой для выработки полезных бактерий. Для большей пользы заваривать напиток нужно не менее 5 минут.

Матча (фото: Freepik)

Комбуча

В таком напитке огромное количество биологически активных веществ. Он богат антиоксидантами и пребиотиками. Этот напиток может способствовать усвоению питательных веществ.

Чтобы приготовить напиток, нужно положить отросток гриба в хорошо промытую и высушенную трехлитровую банку. В отдельной емкости заварите крепкий чай - 1 литр воды на 100 граммов заварки. Положите в него 60 г сахара.

Когда заварка охладится, аккуратно перелейте ее в банку с грибом. Накройте марлей и храните в теплом темном месте. Напиток будет готов через 8-15 дней.

Комбуча (фото: Freepik)

Костный бульон

Костный бульон помогает уменьшить воспаление в кишечнике и укрепляет иммунитет. В нем много глютамина, желатина и глицина, защищающих слизистую кишечника. Хороший костный бульон после охлаждения должен стать похож на желе.

Чтобы его приготовить, нужно положить килограмм говяжьих костей в кастрюлю и сбрызнуть двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Промойте и очистите морковь, лук, стебель сельдерея и положите в кастрюлю, не измельчая.

Залейте 4 литрами воды, добавьте 2 чайные ложки соли и доведите до кипения. После этого огонь нужно убавить и варить бульон 3,5 часа.

Свекольный квас

Напиток оказывает полезное воздействие на пищеварение и его очень легко приготовить дома.

Свеклу нужно нарезать небольшими кусочками, сложить в банку и залить водой. Накройте марлей и оставит емкость в холодном месте.

Когда со дна банки вверх начнут подниматься пузырьки, значит, квас можно пить.

Свекольный квас (фото: Freepik)

Кефир

Кефир широко известен своими полезными свойствами не только для пищеварения. Он также укрепляет иммунитет, улучшает здоровье костей, хорошо влияет на нервную систему.

Важно знать, что кефир - это натуральный источник пробиотиков, помогающих при нарушениях работы кишечника.

Сок чернослива

Чернослив - это богатый клетчаткой продукт, который помогает кишечнику правильно работать.

Это замечательный источник

тщательно промойте под холодной водой, чтобы удалить любую грязь или мусор.