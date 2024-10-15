12 вкусных осенних напитков для улучшения работы кишечника

Устали от проблем с пищеварением? Возможно, самое время попробовать несколько осенних напитков, которые улучшат работу вашего кишечника.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило 12 рецептов простых, но очень полезных напитков, которые помогут желудочно-кишечному тракту работать как часы.
Диетолог Мари Рагглс рассказала, что один из лучших способов восполнить микробиом кишечника - это включать в рацион широкий спектр растительной пищи и напитков. Одним из лучших чаев для здоровья кишечника является матча.
Такой напиток содержит высокую концентрацию сильнодействующего полифенола под названием эпигалокатехингалата (EGCG). Среди других полезных чаев - черный.
Соединения в чае проявляют пребиотическую активность, взаимодействуя с кишечной микробиотой для выработки полезных бактерий. Для большей пользы заваривать напиток нужно не менее 5 минут.
В таком напитке огромное количество биологически активных веществ. Он богат антиоксидантами и пребиотиками. Этот напиток может способствовать усвоению питательных веществ.
Чтобы приготовить напиток, нужно положить отросток гриба в хорошо промытую и высушенную трехлитровую банку. В отдельной емкости заварите крепкий чай - 1 литр воды на 100 граммов заварки. Положите в него 60 г сахара.
Когда заварка охладится, аккуратно перелейте ее в банку с грибом. Накройте марлей и храните в теплом темном месте. Напиток будет готов через 8-15 дней.
Костный бульон помогает уменьшить воспаление в кишечнике и укрепляет иммунитет. В нем много глютамина, желатина и глицина, защищающих слизистую кишечника. Хороший костный бульон после охлаждения должен стать похож на желе.
Чтобы его приготовить, нужно положить килограмм говяжьих костей в кастрюлю и сбрызнуть двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Промойте и очистите морковь, лук, стебель сельдерея и положите в кастрюлю, не измельчая.
Залейте 4 литрами воды, добавьте 2 чайные ложки соли и доведите до кипения. После этого огонь нужно убавить и варить бульон 3,5 часа.
Напиток оказывает полезное воздействие на пищеварение и его очень легко приготовить дома.
Свеклу нужно нарезать небольшими кусочками, сложить в банку и залить водой. Накройте марлей и оставит емкость в холодном месте.
Когда со дна банки вверх начнут подниматься пузырьки, значит, квас можно пить.
Кефир широко известен своими полезными свойствами не только для пищеварения. Он также укрепляет иммунитет, улучшает здоровье костей, хорошо влияет на нервную систему.
Важно знать, что кефир - это натуральный источник пробиотиков, помогающих при нарушениях работы кишечника.
Чернослив - это богатый клетчаткой продукт, который помогает кишечнику правильно работать.
Это замечательный источник
тщательно промойте под холодной водой, чтобы удалить любую грязь или мусор.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not Taht!, National Library of Medicine, Silky mahajan, Hollandand barrett и Eating well.