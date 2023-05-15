11 ошибок при похудении, из-за которых лишние килограммы никуда не деваются

Многие люди к лету пытаются сбросить лишние килограммы и скорректировать свою фигуру. Зачастую длительные усилия не дают желаемого эффекта, человек разочаровывается и перестает работать над собой.

О том, какие ошибки при похудении мешают сбросить лишний вес, рассказала нутрициолог и консультант по питанию Елена Костюк Instagram .

Почему не удается похудеть

"Весна летит, а бока не уменьшились. Клиенты на консультациях жалуются, что не удается избавиться от лишних килограммов. Разберемся, почему так происходит", - пишет эксперт.

Нутрициолог делится своими наблюдениями и выделяет самые распространенные ошибки, которые люди допускают при похудении.

11 распространенных ошибок во время похудения

Вы не знаете, как нужно правильно худеть. Вы начитались в интернете кучу советов, а вес все равно не уходит. Дело в том, что работает система, а отдельные факты - нет.

Нет поддержки. Вы поставили себе задачу, а ваши родственники прут конфеты в дом. На работе "все едят". Это вас соблазняет и вы съедаете лишние калории.

Нет специалиста, у которого могли бы уточнять определенные моменты.

Считаете, что во всем виноваты гормоны и генетика. Но на самом деле вы не проверяли уровень гормонов, которые могут оказывать влияние на процесс похудения.

Вы не знаете истинного состояния своего здоровья. Хронические заболевания, слабость, стресс, усталость воспринимаете как норму. Стоит обследоваться у специалиста.

Переедание. Не считаете калории и не взвешиваете еду. Это не нужно делать все время. Но в начале - это единственный способ не переедать. Ибо в среднем каши нужно до 100 г в готовом виде в сутки. Это 5 ст.л, а не гора на тарелке.

Есть дефициты нутриентов. Овощи не всегда содержат те элементы, которых мы ожидаем. А выявить дефициты вам поможет специалист.

Вы не мотивированы, не знаете истинную причину желания похудеть. И разобраться в этом сами не можете.

Не пьете достаточно воды. Так вы не даете своему организму нормально переваривать пищу.

В вашем рационе мало клетчатки и пищевых волокон. Овощи и фрукты для вас - враги. А колбаса и бутерброды - настоящие "помощники".

Вы не считаете соотношение белков-жиров-углеводов. Важно не только есть в пределах калорийности, но и получать достаточное количество этих макронутриентов. Правильную пропорцию может вычислить специалист.

"Но не все так плохо. Вы молодцы, когда становитесь на путь к похудению. Вы творите чудеса сами, надо только поверить. Еще есть много причин неуспеха, но еще больше причин успеха", - говорит нутрициолог.