12-річний палій церкви збрехав "копам": спливли нові деталі НП під Одесою

Під наглядом бабусі Віталік показав, як пробрався тоді в недобудовану церкву (УПЦ МП), хоча двері були зачинені на замок.

Річ у тому, що нещодавно після підтоплення в селі парафія встановила на бічних входах в храм решітки, щоб був протяг і йшла вогкість.Одну з решіток хлопець просто підняв.

"Пішов подивитися - чи є гроші, там не було нічого. І як запалив - не пам'ятаю, не знаю... Підпалив і пішов швидко", - розповідає Віталік.

12-річний хлопчик зізнався у підпалі церкви (фото: скріншот)

Виявляється, хлопчик і раніше крав телефони, їжу і гроші з церкви, а гроші витрачав на покупку всякої смаколиків, чіпсів та сухариків.

За словами бабусі юного зловмисника, син священика його взагалі не ображав, і до чого онук приплів однокласника - не розуміє.

"Вони говорили, Якщо я нічого не скажу, прийдуть інші й будуть бити", - розповідає тепер Віталік.

Недобудована церква в селі Іванчанка, в якій 12-річний хлопчик влаштував пожежу (фото: скріншот)

Пожежу, яку влаштував хлопчик, жителі села загасили самостійно за пів години. Використовували воду, яку носили відрами, і пісок, куплений для будівельних робіт в цьому храмі. Однак на той час вогонь вже знищив ікони, вікна, ящик для пожертвувань, деякі меблі та столи.

Під Одесою 12-річний хлопчик підпалив храм (фото: od.npu.gov.ua)

Як розповідають місцеві підлітки, Віталік і син священика не ворогували й ніхто з нього не знущався, хлопці разом грали: "Він хороший хлопчик, ми дружимо, граємо".

Бабуся разом зі своїм онуком стала на коліна перед односельцями біля церкви, щоб просити про прощення, і люди навколо не могли стримати сліз.

Бабуся юного Палія разом з ним на колінах просила людей про прощення (фото: скріншот)

За фактом події поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна підпалом. Санкції передбачають від 3 до 10 років в'язниці. Але оскільки винуватець - неповнолітній, на батьків склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Їх можуть оштрафувати на 10 тисяч гривень.

У сім'ї троє дітей - крім Віталіка є дві дочки (молодшій всього 8 місяців, і у неї вада серця).