11-річний хлопчик, який пережив зґвалтування окупантів, намалював першу картинку

Психолог розповіла, що дитина намалювала два малюнки, один відразу після жахливих подій, інший - зараз.

"З хлопчиком, якому 11 років, і про звірства, які з ним вчинили, мабуть, ви вже читали, ми спілкуємося малюнками. Ви бачите його перший малюнок, який він надіслав мені. І той, який він надіслав мені сьогодні (це не його ім'я, не хвилюйтеся", - написала Олександра.

Малюнок, який намалювала дитина, відразу після звірств (фото: facebook.com/aleksandra.kvitko)

Малюнок, який намалювала дитина, після реабілітації (фото facebook.com/aleksandra.kvitko)

Мама дитини повідомила, що зараз її син вже може говорити окремі слова. Чи варто нагадувати, яку травму пережив бідний хлопчик.

Нагадаємо, що станом на 25 квітня на гарячу лінію омбудсменки Людмили Денисової надійшло звернення про 101 випадок сексуальних злочинів на нещодавно звільнених від російських загарбників територіях України.