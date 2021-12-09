104-річна українка вакцинувалася від коронавірусу перед подорожжю за кордон (фото)

Пані Софія Людвигівна, корінна одеситка, в листопаді зробила собі закордонний паспорт, оскільки збирається відправитися в подорож до Польщі, щоб побачитися з дітьми та їх сім'ями.

104-річна Софія Цуркан з Одеси зробила закордонний паспорт і збирається з'їздити до дітей у Польщу (фото: facebook.com/dms.Odesa)

Грунтовно готуючись до поїздки за кордон, тепер жінка отримала першу дозу вакцини Pfizer. Другу дозу мають намір зробити вже через три тижні.

104-річна українка Софія Цуркан отримала першу дозу вакцини від COVID-19 (фото: facebook.com/gorzdrav.odessa)

За словами її дочки Ванди Цуркан, після зробленого щеплення самопочуття у 104-річної одеситки нормальне, ніякого погіршення не було, а місце уколу не почервоніло, передає "Суспільне".

"Ми вирішили зробити Pfizer, бо самі вакциновані ним. Також нам порекомендували медики зробити щеплення саме ним. Ми давно хотіли це зробити, але нам говорили про те, що цією вакциною вдома не щеплять. Втім я змогла домовитися і додому приїхала лікарка моєї мами з медсестрою", - каже пані Ванда.

У прес-службі Міграційної служби Одеської області розповіли, що Софія Цуркан все життя жила і працювала в Одесі, і зараз "проблеми зі здоров'ям призвели до необхідності лікування за кордоном", для чого жінці й оформили закордонний паспорт.

Зроблено це було в пільговому порядку, оскільки громадянці понад 80 років.

Софія Цуркан в листопаді отримала перший у своєму житті закордонний паспорт (фото: facebook.com/dms.Odesa)

Як раніше уточнювала сама Софія Цуркан, до Польщі вона відправляється, щоб побачитися з дітьми - 82 і 75-річними дочками, а також двома онуками та п'ятьма правнуками, які проживають у Варшаві.

"Народилася я в Одесі в сімнадцятому, в революцію. Я за національністю - полька, вчилася я в польській школі", - наводяться слова жінки в сюжеті ТСН.

Ванда Цуркан уточнює, що її мама все життя - бадьора та активна, але 1,5 роки тому впала і пошкодила стегно, і тепер пересувається на візку.

"По-перше, вона правнуків не бачила ніколи і головне - там ми їй надамо повноцінну медичну допомогу. Ми навіть не можемо її спустити з 4 поверху", - каже дочка Софії Людвигівни.

Дочка довгожительки з Одеси Софії Цуркан Ванда (фото: скріншот з відео)

Також жінка додала, що мама "так довго живе, тому що ніколи ні на кого не розраховувала".

"Вона ніколи не лежала вдень. Вона цілий день собі шукала якусь роботу. Вона ніколи не приймала ніяких ліків", - каже дочка довгожительки.

104-річна одеситка Софія Цуркан зробила закордонний паспорт, вакцинувалася і збирається з'їздити до Польщі (фото: скріншот з відео)