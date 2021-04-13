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100-річний українець одужав від коронавірусу: подякував лікарям і пішов додому

Автор: Світлана Мащенко

В Чернігівській області від коронавірусу одужав 100-річний чоловік Іван Давиденко. У лютому він відсвяткував ювілей, а 1 квітня потрапив у лікарню з діагнозом COVID-19.

Про це пише "Суспільне".

Повідомляється, що мешканця Великого Устя 12 квітня виписали з Менської районної лікарні.

"Виписаний з негативною ПЛР. О 16:00 надійшла негативна ПЛР, о 16:20 чоловік пішов додому. Це просто так потрібно любити життя. Розумна людина, оптиміст, розумів свій стан, виконував усі розпорядження, без фокусів. Подякував за те, що ми йому допомогли і пішов додому", - каже Володимир Салій, Медичний директор з лікувальної роботи.

Іван Давиденко - єдиний столітній чоловік у Сосницькій ОТГ. Цікаво, що на свій вік він виглядає незвично бадьорим, багато говорить, згадує про важке дитинство, пережиті голодомори 1933-го і 1947-го, Другу світову війну. Встиг двічі одружитися, виростити чотирьох дітей.

Чоловік каже, що пробував курити лише раз в житті, особливих дієт не дотримується, уважно стежить за політичними новинами і читає пресу.

Він мріє побити рекорд свого діда-довгожителя, який прожив 103 роки.

Відео: Іван Давиденко відсвяткував свій 100-й ювілей

Раніше ми писали, що у Чернівцях від коронавіруса вилікувалася 100-річна мешканка. У жінки були супутні захворювання за віком, але навіть це не завадило її організму впоратися з небезпечною хворобою.

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