10 привычек, которые разрушают ваш кишечник: прекратите их делать уже сейчас

Есть одно и то же все время

Разнообразный микробиом, то есть разнообразные полезные микроорганизмы кишечника, является важным. И один из лучших способов достичь этого - употреблять разнообразную пищу, содержащую минимально обработанные цельные продукты, особенно растительного происхождения.

Исследования показывают, что включение пяти различных порций растений на тарелку ежедневно может улучшить здоровье в долгосрочной перспективе.

Неконтролируемое воспаление может "состарить" ваш кишечник и увеличить риск хронических заболеваний.

Частые перекусы

Эти частые перекусы и даже позднее ночное питание могут старить кишечник. Ему нужны периоды отдыха для очищения и восстановления.

Поэтому частое потребление пищи или даже подслащенных напитков в течение дня не дает возможности эффективно очистить кишечник. Со временем это создает проблемы, поскольку может увеличить риск развития чрезмерного роста бактерий тонкого кишечника, вздутие живота.

Хронический стресс

Диетолог Джули Бальсамо рассказала, что стресс может влиять на моторику кишечника и гиперчувствительность (через ось мозг-кишечник). Он также может нарушить функцию кишечного эпителиального барьера и спровоцировать иммунные реакции кишечника.

В конце концов, он может изменить кишечный микробиом и вызвать дисбактериоз. Все эти изменения могут увеличить риск и тяжесть как функциональных, так и воспалительных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Недостаточное потребление клетчатки

Употребление большего количества клетчатки - это самое простое, что мы можем сделать для кишечника.

Без достаточного количества клетчатки полезные кишечные бактерии не имеют "топлива", поэтому защитная слизистая оболочка кишечника может начать разрушаться. Это делает вашу пищеварительную систему более уязвимой к воспалению и раздражению.

Игнорирование проблем с кишечником

Проблемы с животом случаются, но если они постоянные, то стоит обратиться к врачу. Газы, вздутие живота, рефлюкс, диарея и запор - это не норма. Если эти симптомы не лечить, они могут сигнализировать о более глубоких проблемах, таких как дисбактериоз, синдром повышенной кишечной проницаемости или даже дефицит ферментов.

Не есть ферментированные продукты

Одно из уникальных преимуществ ферментированных продуктов заключается в том, что они могут иметь повышенную усвояемость и биодоступность питательных веществ.

Ферментированные продукты, такие как йогурт, комбуча и кимчи, также являются источником пробиотиков. Считается, что бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, могут помочь поддерживать кишечный барьер и бороться с воспалением

Возьмите за привычку регулярно наполнять холодильник ферментированными продуктами и добавлять их в свои блюда.

Чрезмерное употребление лекарств

Антибиотики могут спасать жизни, но их чрезмерное употребление может нанести реальный вред кишечнику. Они не только убивают вредные бактерии, но также уничтожают полезные, истощая микробиом и делая его более склонным к воспалению и дисбалансу.

Кроме антибиотиков, некоторые безрецептурные препараты также могут вредить кишечнику. Такие лекарства, как ибупрофен или блокаторы кислотности, могут предложить кратковременное облегчение. Однако длительное применение может ухудшить пищеварение, раздражая слизистую оболочку.

Не придавать приоритета физической активности

Физические упражнения укрепляют не только мышцы пресса, рук и ног, но и кишечника. Сильные мышцы кишечника означают, что он может быстрее и эффективнее выводить кал.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, как правило, имеют лучший баланс полезных микробов.

Употребление большого количества алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя может иметь серьезные последствия, приводя к более быстрому старению кишечника. Это объясняется тем, что алкоголь усиливает хроническое воспаление.

Когда алкоголь расщепляется, он высвобождает токсины, которые могут повредить слизистую оболочку.

Недостаточный сон

Во время сна организм поддерживает баланс микрофлоры - совокупности бактерий, живущих в кишечнике.

Недосып нарушает этот баланс (дисбиоз), что может приводить к воспалению, вздутию живота, проблемам с пищеварением и даже к снижению иммунитета.