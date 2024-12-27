10 видов лекарств, которые ни в коем случае нельзя принимать с кофе

Лекарства для щитовидной железы

Гипотиреоз указывает на то, что щитовидная железа (в форме бабочки на передней части шеи) не вырабатывает достаточно гормона. Это может послужить причиной увеличения веса, сухой кожи, боли в суставах и выпадения волос.

Многим пациентам в таких случаях назначают тироксин или другие лекарства, чтобы помочь сбалансировать гормоны. Однако употребление кофе

Лекарство от болезни Альцгеймера

Это может вызвать такие симптомы, как бессонница и учащенное сердцебиение. Лучше всего принять лекарства и на некоторое время воздержаться от кофе.

Антипсихотическая медицина

Антипсихотические лекарства полезны людям с шизофренией, большим депрессивным расстройством и другими проблемами психического здоровья. Лекарства, которые лечат психоз, включают фенотиазин, клозапин, галоперидол и оланзапин.

Кофе может заставить тело усваивать меньше этих лекарств. Исследования показывают, что многие из этих лекарств метаболизируются или расщепляются организмом по-разному после употребления кофе.

Многие люди принимают лекарства от повышенного артериального давления. Это означает, что сердцу не нужно работать так тяжело, чтобы перекачивать кровь.

Однако употребление кофе одновременно с приемом лекарств от артериального давления может привести к тому, что организм усвоит меньше лекарств, поэтому вы можете не получить полной пользы от лекарств.