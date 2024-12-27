10 видов лекарств, которые ни в коем случае нельзя принимать с кофе

Большинство людей начинают свой день с чашки кофе и затем принимают лекарства. Однако кофеин может влиять на поглощение многих препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Лекарства для щитовидной железы

Гипотиреоз указывает на то, что щитовидная железа (в форме бабочки на передней части шеи) не вырабатывает достаточно гормона. Это может послужить причиной увеличения веса, сухой кожи, боли в суставах и выпадения волос.

Многим пациентам в таких случаях назначают тироксин или другие лекарства, чтобы помочь сбалансировать гормоны. Однако употребление кофе может даже уменьшить всасывание лекарств для щитовидной железы более чем наполовину.

Лекарства от простуды или аллергии

Лекарства от простуды или аллергии используют миллионы людей, и они часто содержат стимуляторы центральной нервной системы, такие как псевдоэфедрин.

Кофе также является стимулятором, поэтому запивая лекарства от аллергии кофе, вы можете усилить такие симптомы, как тревожность и неспособность заснуть.

Некоторые лекарства от аллергии, такие как фексофенадин, не следует принимать с кофе, поскольку это может чрезмерно стимулировать вашу центральную нервную систему, усиливая симптомы тревоги.

Лекарства от диабета

Если вы смешиваете кофе с сахаром или молоком, это может привести к скачку уровня сахара в крови и повлиять на эффективность действия лекарств от диабета. Кроме того, исследования показывают, что кофеин может ухудшить симптомы у людей с диабетом.

Употребление любых продуктов, содержащих кофеин, может повысить уровень инсулина и сахара в крови.

Лекарство от болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера в основном поражает людей старше 65 лет. Это расстройство мозга, которое приводит к потере когнитивных функций, что затрудняет мышление, запоминание или выполнение ежедневных задач.

Кофеин влияет на лекарства от Альцгеймера, такие как донепезил, ривастигмин и галантамин. Кофеин в кофе укрепляет гематоэнцефалический барьер и может уменьшить количество препарата, попадающего в мозг.

Лекарства от болезни Альцгеймера действуют, защищая нейромедиатор ацетилхолин, и было показано, что употребление большого количества кофе ухудшает этот защитный эффект.

Лекарство от астмы

Астма - это хроническое заболевание, которое поражает легкие, вызывая воспаление и раздражение дыхательных путей. Это приводит к затрудненному дыханию, кашлю и хрипам, а также ощущению сжатия в груди.

Многие люди с астмой принимают бронхолитики во время обострения, которые расслабляют дыхательные пути, облегчая дыхание. Но они имеют побочные эффекты, такие как головная боль, беспокойство, боль в животе и раздражительность .

Употребление кофе или других напитков с высоким содержанием кофеина может увеличить риск этих побочных эффектов. Кофе также может уменьшить количество лекарств, которые усваиваются.

Лекарства от остеопороза

Остеопороз делает кости тонкими и хрупкими, что повышает риск переломов костей. Миллионы людей болеют остеопорозом, и он чаще всего встречается у женщин, которые уже пережили менопаузу.

Препараты, которые лечат остеопороз, не следует принимать одновременно с кофе, поскольку это снижает эффективность препарата. Рекомендуется принимать это лекарство перед тем, как что-то есть или пить, и запивать таблетки только обычной водой.

Антидепрессанты

Это лекарства, которые чаще всего назначают взрослым в возрасте 20-30 лет и их использование резко возросло за последние несколько десятилетий. Они могут помочь справиться с депрессией, которая влияет на самочувствие и функционирование.

Кофе может повлиять на то, как тело использует антидепрессанты. Некоторые препараты могут метаболизироваться по-разному, если вы пьете кофе одновременно, особенно большое количество.

Это может вызвать такие симптомы, как бессонница и учащенное сердцебиение. Лучше всего принять лекарства и на некоторое время воздержаться от кофе.

Антипсихотическая медицина

Антипсихотические лекарства полезны людям с шизофренией, большим депрессивным расстройством и другими проблемами психического здоровья. Лекарства, которые лечат психоз, включают фенотиазин, клозапин, галоперидол и оланзапин.

Кофе может заставить тело усваивать меньше этих лекарств. Исследования показывают, что многие из этих лекарств метаболизируются или расщепляются организмом по-разному после употребления кофе.

Стабилизация артериального давления

Многие люди принимают лекарства от повышенного артериального давления. Это означает, что сердцу не нужно работать так тяжело, чтобы перекачивать кровь.

Однако употребление кофе одновременно с приемом лекарств от артериального давления может привести к тому, что организм усвоит меньше лекарств, поэтому вы можете не получить полной пользы от лекарств.

Мелатонин

Мелатонин - это естественный гормон, который вырабатывает тело и помогает чувствовать сонливость ночью. Гормон запускается во время захода солнца, сигнализируя мозгу, что время отдохнуть.

Тогда кофе действует как стимулятор, заставляя чувствовать себя легче. Кофеин в кофе выполняет прямо противоположную работу мелатонина. Это может сделать вас более бдительными и затруднить заснуть.