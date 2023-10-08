10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

10 завтраков, которые не нужно готовить

"Эти завтраки полноценные, без яиц и их не нужно готовить. Просто положить на тарелку, но чтобы было, что положить, нужно позаботиться о закупках заранее. Подумайте, какие у вас есть овощи свежие, какие приготовленные (кабачковая икра), какая рыба соленая/сардина в масле экстра вьорджин, хумус, какая зелень, какой качественный сыр из цельного молока, какие орехи и семена, какие хлебцы или хороший хлеб. Думайте большими группами продуктов и разнообразием", - советует нутрициолог.

Она называет 10 вариантов лучших завтраков, которые полезны и вкусны, и не нуждаются в приготовлении.

Первый вариант - сардина в масле, льняные хлебцы, оливки, хумус, руккола.

Второй вариант - йогурт (соевый или кокосовый), 4 вида семян (конопляные, миндаль, кокос, какао), ягоды.

Третий вариант - соленая сельдь, сливочное масло, хлебец-пенопласт из дикого риса, корень петрушки, огурец, печеные овощи, черри.

Четвертый вариант - томат, мягкий сыр, орегано, оливковое масло.

Пятый вариант - томат, печень трески, семена, зелень.

Шестой вариант - молотый лен и растительное молоко (не зерновое), ягоды и фрукт.

Седьмой вариант - оливки, квашеные овощи, свежие овощи, зелень, хлебец из орехов/овощ или тост, малосольная рыба.

Восьмой вариант - овощи и хумус (здесь сбит с печеным баклажаном, можно с зеленью или свеклой).

Девятый вариант - льняные хлебцы, овощи свежие и квашеные, оливки можно семена тыквы и снова рыбка или морепродукты в нерафинированном масле.

Десятый вариант - те же ингредиенты, что и в девятом варианте, только из авокадо.

Полезные варианты завтраков, которые не нужно готовить (все фото: t.me/anagoloborodko)