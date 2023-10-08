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10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Воскресенье 08 октября 2023 07:00
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10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога Что лучше есть на завтрак (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Анастасия Голобородько

Не обязательно много времени тратить на завтраки, чтобы они были вкусными и полезными. Иногда достаточно просто грамотно скомбинировать продукты и даже не придется ничего готовить, чтобы полноценно позавтракать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

10 завтраков, которые не нужно готовить

"Эти завтраки полноценные, без яиц и их не нужно готовить. Просто положить на тарелку, но чтобы было, что положить, нужно позаботиться о закупках заранее. Подумайте, какие у вас есть овощи свежие, какие приготовленные (кабачковая икра), какая рыба соленая/сардина в масле экстра вьорджин, хумус, какая зелень, какой качественный сыр из цельного молока, какие орехи и семена, какие хлебцы или хороший хлеб. Думайте большими группами продуктов и разнообразием", - советует нутрициолог.

Она называет 10 вариантов лучших завтраков, которые полезны и вкусны, и не нуждаются в приготовлении.

Первый вариант - сардина в масле, льняные хлебцы, оливки, хумус, руккола.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Второй вариант - йогурт (соевый или кокосовый), 4 вида семян (конопляные, миндаль, кокос, какао), ягоды.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Третий вариант - соленая сельдь, сливочное масло, хлебец-пенопласт из дикого риса, корень петрушки, огурец, печеные овощи, черри.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Четвертый вариант - томат, мягкий сыр, орегано, оливковое масло.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Пятый вариант - томат, печень трески, семена, зелень.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Шестой вариант - молотый лен и растительное молоко (не зерновое), ягоды и фрукт.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Седьмой вариант - оливки, квашеные овощи, свежие овощи, зелень, хлебец из орехов/овощ или тост, малосольная рыба.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Восьмой вариант - овощи и хумус (здесь сбит с печеным баклажаном, можно с зеленью или свеклой).

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Девятый вариант - льняные хлебцы, овощи свежие и квашеные, оливки можно семена тыквы и снова рыбка или морепродукты в нерафинированном масле.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициолога

Десятый вариант - те же ингредиенты, что и в девятом варианте, только из авокадо.

10 вариантов полезных и вкусных завтраков, которые не нужно готовить: список от нутрициологаПолезные варианты завтраков, которые не нужно готовить (все фото: t.me/anagoloborodko)

Раньше мы писали о том, какая каша самая вредная для завтрака.

Читайте также о том, безопасно ли есть кожуру фруктов, особенно с восковым напылением.

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