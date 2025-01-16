10 цитат Дэвида Линча об Украине, Путине и тяжелой болезни

16 января киноманы со всего мира получили печальную новость - умер Дэвид Линч. Культовый режиссер, который не дожил до своего дня рождения всего несколько дней (ему должно было исполниться 79 лет), часто делился мыслями не только о кино, но и о жизни и других важных вещах.
РБК-Украина (проект Styler) собрало интересные цитаты Линча о войне, своей болезни, творчестве и Путине.
К слову, ранее мы назвали 12 фильмов и сериалов Дэвида Линча, которые всем стоит посмотреть.
При создании материала были использованы источники: New York Post, The Sydney Morning Herald, Village, трансляции выступлений и обращений Линча.