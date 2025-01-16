10 цитат Дэвида Линча об Украине, Путине и тяжелой болезни
Что Линч говорил о войне в Украине (фото: Getty Images)
16 января киноманы со всего мира получили печальную новость - умер Дэвид Линч. Культовый режиссер, который не дожил до своего дня рождения всего несколько дней (ему должно было исполниться 79 лет), часто делился мыслями не только о кино, но и о жизни и других важных вещах.
РБК-Украина (проект Styler) собрало интересные цитаты Линча о войне, своей болезни, творчестве и Путине.
Об Украине, войне и Путине
- "Они (украинцы) умные, сильные, они хорошие теоретики и практики, любят работать и доводить дела до конца, а еще они разбираются в развлечениях"
- "Женщины в Украине очень красивые, и я желаю украинцам всего наилучшего"
- "Если бы я мог что-то сказать Владимиру Путину, то сказал бы так: мы все получаем такое отношение, как сами относимся к другим людям. И есть закон природы, сложный и быстрый. Этот закон: что посеешь, то и пожнешь. Сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение, и это все на вас. Украинцы не напали на вашу страну, это вы пошли и атаковали их страну".
О здоровье и отказе от курения
- "Я увидел надпись на стене, и там было написано: "Ты умрешь через неделю, если не остановишься". Я едва мог двигаться, не хватая воздух. Освобождение стало моим единственным выбором"
- "Я действительно хочу это донести. Задумайтесь над этим. Вы можете бросить вещи, которые в конечном итоге вас убьют. Я обязан - им и себе - что у меня есть смелость сказать это"
- "Трудно жить с эмфиземой. Я едва могу ходить по комнате. Это ощущение, будто вы ходите с полиэтиленовым пакетом на голове".
О творчестве, вдохновении и мемуарах
- "Это происходит, будто взрыв. Идея просто приходит мне в голову, и когда я останавливаюсь и думаю о ней, я слышу звук, вижу картинку, у этой идеи есть настроение, я вижу будущих персонажей и слышу диалоги между ними. В один миг в мое воображение приходит целая куча вещей"
- "Все очень изменилось. Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал"
- "Обо мне говорят много г*вна в книгах и по всему интернету. Я хочу, чтобы вся правдивая информация была собрана в одном месте, чтобы если кто-то захотел что-то узнать, он мог найти это там"
- "В кино вы сначала влюбляетесь в какую-то идею, а потом пытаетесь перевести ее на язык кинематографа. И здесь важно получать удовольствие каждую секунду, от самого процесса. Потому что вы можете контролировать только собственные действия, а не их результаты. И если фильм проваливается в прокате, но вам нравилось его снимать - вы никогда не проигрываете".
К слову, ранее мы назвали 12 фильмов и сериалов Дэвида Линча, которые всем стоит посмотреть.
При создании материала были использованы источники: New York Post, The Sydney Morning Herald, Village, трансляции выступлений и обращений Линча.