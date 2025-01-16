10 цитат Дэвида Линча об Украине, Путине и тяжелой болезни

16 января киноманы со всего мира получили печальную новость - умер Дэвид Линч. Культовый режиссер, который не дожил до своего дня рождения всего несколько дней (ему должно было исполниться 79 лет), часто делился мыслями не только о кино, но и о жизни и других важных вещах.