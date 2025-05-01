10 тонн человеческих останков в Киеве: полиция раскрыла шокирующие детали находки

На Подоле в Киеве были найдены человеческие останки в большом контейнере и эта новость напугала жителей столицы. Останков было довольно много - около 10 тонн и все они находились на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Что это за останки и как они там появились?

Детали о жуткой находке и что сообщила о ней полиция, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В социальных сетях появилось шокирующее видео, где в металлическом контейнере было видно большое количество человеческих останков. Эти кадры увидели работники полиции, которые быстро выяснили локацию и на место выехала следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

И действительно, в указанном месте правоохранители нашли контейнер, в котором было около 10 тонн человеческих останков. Это была территория, которая принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

"Представитель института сообщил полицейским, что эти останки были собраны археологами в течение XIX-XX веков на территории Подола и хранились в институте. Сейчас эти находки потеряли научную ценность, и вскоре планируется их перезахоронение", - сообщили в полиции Киева. В контейнере нашли 10 тонн человеческих останков (фото: Полиция Киева)

Такая находка испугала бы любого, поскольку останки были сложены в обычные мусорные пакеты, которые местами были порваны и человеческие останки фактически валялись по всему контейнеру.

Но в Киевском научном-методическом центре по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ) и Государственном историко-архитектурном заповеднике (ГИАЗ) "Древний Киев" дали более обоснованное объяснение для "Исторической правды".

По словам исследователей, все найденные кости являются археологическими находками из древних раскопок в столице.

"Большое количество человеческих скелетов, собранных во время многочисленных археологических исследований в Киеве осталось в большом контейнере во дворе. Количество человеческих костей там невероятное - более 10 тонн. Это преимущественно человеческие скелеты из раскопок на склоне горы Щекавицы, где когда-то было расположено кладбище. Их более тысячи!", - пояснили в ГИАЗ "Древний Киев".

Стоит добавить, что дом на улице Сковороды, 9Б, где нашли этот жуткий контейнер с человеческими костями, расположен на территории ГИАЗ и находится на балансе КНМЦ. Человеческие останки уже несколько лет хранят в контейнере и не могут спрятать (фото: "Историческая правда")

Именно там раньше работала Подольская археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины, которая функционировала с 1984 по 2021 годы. Здание закрыли на реставрацию, а Институт окончательно вытеснили из помещения.

Именно поэтому археологи потеряли доступ к остаткам, которые в то время хранились в подвале. Тогда их перенесли в металлический контейнер, который предоставила структура КГГА. И с тех пор всю ответственность за их состояние и сохранность несет Департамент охраны культурного наследия КГГА.

Стоит добавить, что по словам археологов, все эти останки уже изучены и они не представляют научной ценности. Единственное, что можно с ними сделать - это перезахоронить.

Собственно, именно так и делают с человеческими останками в мировой археологической практике. Институт археологии НАН Украины уже обращался в Минкульт, поскольку по закону даже такие останки являются частью музейного фонда.

"Специалисты уже неоднократно предлагали перезахоронить эти останки - как принято в мировой археологической практике. Институт обращался в Министерство культуры, ведь по закону, даже такие останки считаются частью музейного фонда. Институт археологии не имеет отношения к тому, в каком состоянии сейчас находятся человеческие останки. Ответственность лежит на органах местной власти. Мы призываем к цивилизованному решению - перезахоронению и восстановлению научного присутствия археологов на Подоле", - отметили археологи.