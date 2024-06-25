10 тысяч шагов или тренировки? Тренер Мандзяк объяснил, что лучше для похудения

Что нужно для комфортного похудения?

Эксперт советует худеющим украинцам не выбирать между 10 тысяч шагов и тренировкой.

"В идеале, если вы хотите не просто снизить вес тела, а хорошо выглядеть и оздоровиться, - то у вас должна быть и низкоинтенсивная активность, то есть 10 тысяч шагов, так и высокоинтенсивная активность, в частности тренировки", - сказал Виктор.

Что значит бытовая активность?

Бытовая активность включает все виды физической активности, которые вы выполняете в течение дня в обычных бытовых условиях, такие как уборка, восхождение по лестнице, садовые работы, покупки и т. д. Эти виды активности могут способствовать похудению и общему улучшению здоровья при условии, что они производятся регулярно и в большом количестве.

Вот некоторые ключевые аспекты, которые важны для понимания влияния бытовой активности на похудение:

Калории и сжигание энергии

Многие бытовые задачи требуют физического усилия, что приводит к сжиганию калорий. Даже обычные движения, которые вы совершаете при уборке или ведении хозяйства, могут добавлять в общий объем физической активности.

Метаболизм и здоровье

Регулярная физическая активность, даже качественная бытовая активность может поддерживать здоровый метаболизм и улучшать эффективность калорийного обмена.

Возможность употреблять больше калорий

И иногда, выполняя больше физических задач дома или окружающей обстановке, вы можете употреблять больше калорий, чем обычно. Это может помочь удержать или снизить вес, если это сопровождается здоровым питанием.

Поддержка общего здоровья

Бытовая активность способствует общему здоровью, укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и снижает риск развития ряда заболеваний, что может способствовать всеобщему благополучию и физической форме.