10 вкусных и полезных перекусов для школьников: диетолог посоветовал, как сложить ланчбокс

Фрукты

Банан, мандарины, апельсин или другие фрукты и ягоды хорошо подходят для перекуса. Если яблоко порезать, это увеличивает вероятность, что ребенок его съест. Добавьте к фруктам лоток с ореховой пастой для большей питательности.

Фруктово-ягодной смузи

Классический вариант - бананово-ягодный. Зимой для приготовления можно брать замороженные фрукты и ягоды или варенье или джемы.

Следует добавить растительное молоко (овсяное, гречневое, ореховое, соевое, кокосовое) или йогурт. Это повысит питательность. Взбейте все блендером и перелейте в небольшую бутылочку, которая поместится в школьном рюкзаке.

Фруктовая пастила и фруктовое пюре

Эти снеки можно купить готовыми, потому что в условиях отключения света приготовить их дома сложно.

Запеченное яблоко с сухофруктами и орехами

Вырежьте сердцевину яблока, засыпьте микс измельченных грецких орехов и сухофрукты: изюм, сушеную клюкву, мелко нарезанные курагу, инжир или финики. Добавьте немного корицы, апельсиновой цедры, растительного масла и ванильного сахара или кленового сиропа.

Окропите водой и запеките в течение 20-30 мин. при температуре 180°C.

Злаковые батончики или батончики из сухофруктов

Они могут стать вкусным и здоровым перекусом. Впрочем, сначала внимательно читайте этикетку продукта, потому что некоторые злаковые батончики могут содержать большое количество добавленного сахара.

Орехи или микс орехов и сухофруктов

Особенно полезны грецкие орехи, богатые Омега-3 жирными кислотами. Они могут улучшить работу мозга и настроение ребенка. Горсть орехов является достаточной порцией.

Яблочные или банановые чипсы

Приготовьте домашние чипсы. Тонко нарежьте фрукты, выложите в один слой на противень, присыпьте корицей и запекайте в разогретой до 80-100°C духовке в течение 1-1,5 часов до полного высыхания фруктов.

Банановый хлеб

Разомните 3-4 очень спелых банана, добавьте 75 г растительного масла и 75 г коричневого сахара (или 8-10 мелко нарезанных фиников), пакетик ванильного сахара и перемешайте.

Добавьте два неполных стакана пшеничной муки (можно попробовать цельнозерновую), 3 ч. л. разрыхлителя, 3 ч. л. корицы и перемешайте. Можно добавить две горсти сухофруктов и орехов.

Выпекайте в смазанной маслом форме для хлеба или кекса в течение 40-60 мин. при температуре 180-200°C.

Домашнее печенье из цельнозерновой муки

Цельнозерновая мука, сухофрукты и орехи добавят клетчатку, витамины и минералы к любому вашему любимому рецепту печенья.

Хумус с овощными палочками

Хумус можно купить готовый или приготовить дома. Замочите нут на ночь, варите и перебейте в блендере с лимонным соком, оливковым маслом и столовой ложкой тахинной пасты. В ланчбокс выложите маленькую баночку хумуса и длинные ломтики моркови, болгарского перца, сельдерея, огурца.