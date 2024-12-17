10 симптомов плохого сна, которые вы никогда не должны игнорировать

Что нужно знать о хорошем сне

Причиной может быть высокий уровень кортизола, основного гормона стресса в организме. Повышенный уровень кортизола может привести к увеличению веса, высокому кровяному давлению, потере мышц, перепадам настроения, повышенному риску диабета и проблемам со сном.

Если у вас есть по крайней мере три из следующих 10 проблемных форм поведения перед сном, вам следует обратиться к врачу, чтобы проверить ваши гормоны.

10 привычек плохого сна

Вы просыпаетесь между 3 и 4 часами утра

Вам снятся кошмары

Чрезмерное потоотделение

Тревожные мысли перед сном

Боль в плече, шее или запястье, когда вы просыпаетесь

Чувство усталости целый день

Переворачивание

Скрежет зубами ночью

Перегрев в постели

Вы истощены, когда просыпаешься

Что делать с плохим сном

Регулярные физические упражнения, меньше кофеина, борьба со стрессом и здоровое питание могут помочь снизить уровень кортизола.

На ночь вы можете съесть греческий йогурт, арахисовое масло и банан.

Небольшой перекус, богатый белком, может помочь выровнять уровень сахара в крови и способствовать лучшему сну. Если вы подозреваете, что у вас синдром Кушинга, редкое расстройство избытка кортизола, которое характеризуется увеличением веса, отечным лицом и слабыми мышцами, вам следует немедленно обратиться к врачу.