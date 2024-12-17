10 симптомов плохого сна, которые вы никогда не должны игнорировать

Сон является жизненно важным для физического и психического благополучия. Он имеет решающее значение для работы мозга, спортивных результатов и восстановления, регулирования настроения и поддержания иммунной системы.
Какие привычки сна вы никогда не должны игнорировать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.
Причиной может быть высокий уровень кортизола, основного гормона стресса в организме. Повышенный уровень кортизола может привести к увеличению веса, высокому кровяному давлению, потере мышц, перепадам настроения, повышенному риску диабета и проблемам со сном.
Если у вас есть по крайней мере три из следующих 10 проблемных форм поведения перед сном, вам следует обратиться к врачу, чтобы проверить ваши гормоны.
Регулярные физические упражнения, меньше кофеина, борьба со стрессом и здоровое питание могут помочь снизить уровень кортизола.
На ночь вы можете съесть греческий йогурт, арахисовое масло и банан.
Небольшой перекус, богатый белком, может помочь выровнять уровень сахара в крови и способствовать лучшему сну. Если вы подозреваете, что у вас синдром Кушинга, редкое расстройство избытка кортизола, которое характеризуется увеличением веса, отечным лицом и слабыми мышцами, вам следует немедленно обратиться к врачу.
Кстати, названо самое вредное положение тела, которое может спровоцировать тревогу и бессонницу.
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