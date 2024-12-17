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10 симптомов плохого сна, которые вы никогда не должны игнорировать

Вторник 17 декабря 2024 13:59
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10 симптомов плохого сна, которые вы никогда не должны игнорировать Фото: Какие привычки способствуют хорошему сну (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сон является жизненно важным для физического и психического благополучия. Он имеет решающее значение для работы мозга, спортивных результатов и восстановления, регулирования настроения и поддержания иммунной системы.

Какие привычки сна вы никогда не должны игнорировать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Что нужно знать о хорошем сне

Причиной может быть высокий уровень кортизола, основного гормона стресса в организме. Повышенный уровень кортизола может привести к увеличению веса, высокому кровяному давлению, потере мышц, перепадам настроения, повышенному риску диабета и проблемам со сном.

Если у вас есть по крайней мере три из следующих 10 проблемных форм поведения перед сном, вам следует обратиться к врачу, чтобы проверить ваши гормоны.

10 привычек плохого сна

  • Вы просыпаетесь между 3 и 4 часами утра
  • Вам снятся кошмары
  • Чрезмерное потоотделение
  • Тревожные мысли перед сном
  • Боль в плече, шее или запястье, когда вы просыпаетесь
  • Чувство усталости целый день
  • Переворачивание
  • Скрежет зубами ночью
  • Перегрев в постели
  • Вы истощены, когда просыпаешься

Что делать с плохим сном

Регулярные физические упражнения, меньше кофеина, борьба со стрессом и здоровое питание могут помочь снизить уровень кортизола.

На ночь вы можете съесть греческий йогурт, арахисовое масло и банан.

Небольшой перекус, богатый белком, может помочь выровнять уровень сахара в крови и способствовать лучшему сну. Если вы подозреваете, что у вас синдром Кушинга, редкое расстройство избытка кортизола, которое характеризуется увеличением веса, отечным лицом и слабыми мышцами, вам следует немедленно обратиться к врачу.

Кстати, названо самое вредное положение тела, которое может спровоцировать тревогу и бессонницу.

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