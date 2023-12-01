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"10 лет без тебя". Дочь звезды "Форсажа" Пола Уокера почтила память отца в годовщину его смерти (видео)

Пол Уокер с дочерью (фото: instagram.com/meadowwalker)
Автор: Иванна Пашкевич

25-летняя модель Медоу Уокер почтила память своего покойного отца, звезду "Форсажа" Пола Уокера, в 10-ю годовщину его трагической смерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

10 лет без Пола Уокера

Преемница актера поделилась нежным видео-воспоминанием о сюрпризе на день рождения, который она когда-то планировала для своего отца.

Пол Уокер с дочерью (фото: instagram.com/meadowwalker)

"10 лет без тебя… Я люблю тебя навсегда", - подписала она ролик.

На видео видно, как юная Медоу взволнованно поздравляет Пола, открывающего двери туристического автобуса.

Реакция мужчины полна чистой радости и удивления: он падает на кровать, смеется и обнимает дочь.

Реакция юзеров

Этот искренний пост нашел отклик как у фанатов, так и у друзей знаменитости.

  • Всегда улыбается вам оттуда
  • Обнимаю тебя
  • Он всегда рядом
  • Пол твой ангел

Пол Уокер с дочерью (фото: instagram.com/meadowwalker)

Напомним, американский актер Пол Уокер, известный по серии фильмов "Форсаж", трагически погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет.

Известно, что он сидел на пассажирском кресле своего друга.

Недавно дочь Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер.

Также Шеннен Доэрти рассказала об осложнениях неизлечимой болезни.

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акторифорсажзвезды шоу-бизнеса