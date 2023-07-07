10-летний Саша из Киевщины стал участником смены "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

"У нас сидели три снайпера, весь дом был окопанный. Они семь раз ломали дверь в подвал и мама сказала, что лучше выйти. Мы очень вовремя вышли, потому что россияне уже хотели стрелять из автомата... Они укрывались нами, как живым щитом. Потому что знали, что наши не будут бить по людям", - вспоминает мальчик.

Саша вместе с другими пострадавшими от войны детьми провел две недели в Закарпатье - он стал участником летней смены "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова.

Во время смены с ребятами работали психологи фонда, помогая облегчить влияние травмы войны на психику и жизнь каждого ребенка.

"Война для меня - очень большой страх и недоразумение. Война изменила мою жизнь навсегда. Ударила по моей психике, по моему нравственному состоянию", - признается Саша.

Мальчик рассказывает, что после занятий с психологами фонда ему стало лучше. Чаще всего он думает о возвращении домой. Мечтает о том, чтобы Украина победила, война закончилась и люди перестали страдать.

"Победа для меня - это наше светлое будущее. От победы зависит наша жизнь, будем мы рабами или нет", - говорит парень.

Изменения "Блогер Кемп" организованы в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" для детей, пострадавших от войны.

Во время смены дети 8-14 лет отдыхают, укрепляют здоровье, овладевают навыками блогера и работают с опытными психологами.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.