10 продуктов на новогодний стол, которые стоит купить уже сейчас, пока они дешевле

Новогодние праздники уже не за горами, а значит, пора начинать планировать праздничное меню. А чтобы сэкономить деньги и избежать предпраздничной суеты, лучше составить список необходимых продуктов и купить их заранее.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает список 10 продуктов, обычно дорожающих перед праздниками, но сейчас их можно приобрести со скидками.
Шампанское и другие праздничные напитки
Шампанское - это традиционный алкогольный атрибут праздничных застолий. Если вы планируете праздновать с большим количеством гостей, стоит запастись несколькими бутылками.
Безалкогольные напитки
При закупке к Новому году также подумайте о других праздничных напитках, таких как лимонады или соки для детей и гостей, не употребляющих алкоголь.
Твердый сыр
Твердые сыры, такие как пармезан или чеддер, идеально подходят как для закусок, так и салатов.
Они могут являться основным ингредиентом или гармонично сочетаться с другими блюдами.
Мясо
Одними из основных блюд на новогоднем столе есть запеченное мясо и холодец. Свинина, говядина или индейка - выбор зависит от ваших предпочтений. Однако купить мясо для новогоднего блюда можно заранее и заморозить, чтобы только потом готовить.
Сладости
Шоколад, конфеты, печенье - это привычное лакомство на новогоднем столе. Эти продукты уже можно найти по акции ко Дню святого Николая, поэтому эту возможность можно использовать для запасов к новогоднему столу.
Чипсы и снеки
Кроме сладостей, вкусной закуской к новогоднему застолью с кинофильмами могут стать разнообразные соленые снеки и чипсы. Как и сладости, этот продукт часто продается со скидками к Черной пятнице.
Какие продукты купить на Новый год (фото: Freepik)
Сухофрукты
Сухофрукты - это вкусная и полезная закуска, которая будет популярна на праздничном столе. Особенно хорошо они сочетаются с мясом, также это необходимый продукт для компота. Купить сухофрукты заранее со скидкой - это хороший способ сэкономить время перед праздниками.
Овощи
Картофель, морковь, свекла - это те овощи, которые легко хранить длительное время и которые можно использовать для приготовления гарниров, холодца и винегрета. Купить их заранее - это разумный ход.
Консервированные продукты
Консервированные продукты, такие как оливки, кукуруза или маринованные огурцы, могут быть вкусными закусками или дополнениями к салатам на новогоднем столе. Они имеют длительный срок хранения, поэтому их можно приобрести заранее.
Масло или масло
Сливочное масло пригодится для приготовления многих блюд, а также для бутербродов. Как и растительное масло, сливочное масло имеет длительный срок хранения, так что можно приобрести его заранее, в период акций.
Супермаркеты. Следите за акциями и скидками. Особенно в период Черной пятницы и перед Рождественскими праздниками.
Оптовые базы. Если приобретаете продукты большими партиями, то оптовая база может быть более выгодным вариантом.
Фермерские рынки. Здесь можно найти свежие продукты по доступным ценам.
Онлайн-магазины и услуги доставки продуктов. Многие магазины предлагают доставку продуктов на дом со скидками для постоянных (или наоборот - новых) клиентов.
Помните, что заранее спланированные покупки помогут сэкономить не только деньги, но и время перед праздниками. Поэтому еще несколько советов:
Кстати, недавно мы писали об атмосферных фильмах и мультиках для новогоднего вечера.
А также рассказывали об определенных правилах празднования Нового года.
При написании материала использовались следующие источники: сайты Минфина, Сільпо, Varus, АТБ.