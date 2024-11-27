10 продуктов на новогодний стол, которые стоит купить уже сейчас, пока они дешевле

Новогодние праздники уже не за горами, а значит, пора начинать планировать праздничное меню. А чтобы сэкономить деньги и избежать предпраздничной суеты, лучше составить список необходимых продуктов и купить их заранее.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает список 10 продуктов, обычно дорожающих перед праздниками, но сейчас их можно приобрести со скидками.

Какие продукты на Новый год можно купить сейчас

Шампанское и другие праздничные напитки

Шампанское - это традиционный алкогольный атрибут праздничных застолий. Если вы планируете праздновать с большим количеством гостей, стоит запастись несколькими бутылками.

Безалкогольные напитки

При закупке к Новому году также подумайте о других праздничных напитках, таких как лимонады или соки для детей и гостей, не употребляющих алкоголь.

Твердый сыр

Твердые сыры, такие как пармезан или чеддер, идеально подходят как для закусок, так и салатов.

Они могут являться основным ингредиентом или гармонично сочетаться с другими блюдами.

Мясо

Одними из основных блюд на новогоднем столе есть запеченное мясо и холодец. Свинина, говядина или индейка - выбор зависит от ваших предпочтений. Однако купить мясо для новогоднего блюда можно заранее и заморозить, чтобы только потом готовить.

Сладости

Шоколад, конфеты, печенье - это привычное лакомство на новогоднем столе. Эти продукты уже можно найти по акции ко Дню святого Николая, поэтому эту возможность можно использовать для запасов к новогоднему столу.

Чипсы и снеки

Кроме сладостей, вкусной закуской к новогоднему застолью с кинофильмами могут стать разнообразные соленые снеки и чипсы. Как и сладости, этот продукт часто продается со скидками к Черной пятнице.

Какие продукты купить на Новый год (фото: Freepik)

Сухофрукты

Сухофрукты - это вкусная и полезная закуска, которая будет популярна на праздничном столе. Особенно хорошо они сочетаются с мясом, также это необходимый продукт для компота. Купить сухофрукты заранее со скидкой - это хороший способ сэкономить время перед праздниками.

Овощи

Картофель, морковь, свекла - это те овощи, которые легко хранить длительное время и которые можно использовать для приготовления гарниров, холодца и винегрета. Купить их заранее - это разумный ход.

Консервированные продукты

Консервированные продукты, такие как оливки, кукуруза или маринованные огурцы, могут быть вкусными закусками или дополнениями к салатам на новогоднем столе. Они имеют длительный срок хранения, поэтому их можно приобрести заранее.

Масло или масло

Сливочное масло пригодится для приготовления многих блюд, а также для бутербродов. Как и растительное масло, сливочное масло имеет длительный срок хранения, так что можно приобрести его заранее, в период акций.

Где искать выгодные предложения?

Супермаркеты. Следите за акциями и скидками. Особенно в период Черной пятницы и перед Рождественскими праздниками.

Оптовые базы. Если приобретаете продукты большими партиями, то оптовая база может быть более выгодным вариантом.

Фермерские рынки. Здесь можно найти свежие продукты по доступным ценам.

Онлайн-магазины и услуги доставки продуктов. Многие магазины предлагают доставку продуктов на дом со скидками для постоянных (или наоборот - новых) клиентов.

Помните, что заранее спланированные покупки помогут сэкономить не только деньги, но и время перед праздниками. Поэтому еще несколько советов: