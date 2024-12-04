10 продуктов, которые точно преодолеют зимнюю депрессию: доступны каждому

Сезонное психо-эмоциональное расстройство (СПР) - это форма депрессии, которая возникает из-за смены времен года, сокращения светового дня, а также смены социальной активности. Обычно симптомы начинают проявляться осенью, достигая пика в зимние месяцы. Они включают безнадежность, усталость, социальную замкнутость и сложности с концентрацией.
Какие продукты нужно есть для преодоления зимней депрессии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Хотя лечение СПР обычно предполагает медикаментозную терапию, психотерапию, физические упражнения и светотерапию, некоторые продукты в рационе также могут поддержать эмоциональное состояние. Вот основные рекомендации:
Белки являются источником энергии и аминокислот, улучшающих настроение. Рекомендуется: рыба, бобовые, орехи, семечки, зерновые продукты, куриное мясо без кожи.
Избегайте мяса с высоким содержанием насыщенных жиров.
Эти полезные жиры снижают симптомы депрессии и улучшают работу мозга.
Антиоксиданты в ягодах помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса.
Сахар может временно повысить энергию, но его чрезмерное количество влечет за собой ухудшение настроения.
Избегайте продуктов со скрытым сахаром (фруктоза, глюкоза, сиропы).
Способствует выработке серотонина - гормона счастья. Источники: листовая зелень, овсянка, семена подсолнечника, апельсины, обогащенные злаки, чечевица.
Низкий уровень витамина B-12 может быть связан с депрессией. Продукты: нежирная говядина, моллюски, устрицы, дикий лосось, творог, йогурт.
"Солнечный витамин" стимулирует хорошее настроение. Источники: грибы, яичные желтки, рыба с костями.
Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит антиоксиданты, улучшающие эмоциональное состояние.
Содержит триптофан и мелатонин, помогающие снять стресс и расслабиться.
Богаты триптофан, магний и калий, бананы поддерживают работу мозга, снижают тревожность и улучшают сон.
Питание - это дополнительный инструмент, который может поддержать лечение сезонного расстройства. Важно обсудить диету с врачом или диетологом, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
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