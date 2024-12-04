10 продуктов, которые точно преодолеют зимнюю депрессию: доступны каждому

Сезонное психо-эмоциональное расстройство (СПР) - это форма депрессии, которая возникает из-за смены времен года, сокращения светового дня, а также смены социальной активности. Обычно симптомы начинают проявляться осенью, достигая пика в зимние месяцы. Они включают безнадежность, усталость, социальную замкнутость и сложности с концентрацией.

Хотя лечение СПР обычно предполагает медикаментозную терапию, психотерапию, физические упражнения и светотерапию, некоторые продукты в рационе также могут поддержать эмоциональное состояние. Вот основные рекомендации:

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