10 продуктов, которые точно преодолеют зимнюю депрессию: доступны каждому
Сезонное психо-эмоциональное расстройство (СПР) - это форма депрессии, которая возникает из-за смены времен года, сокращения светового дня, а также смены социальной активности. Обычно симптомы начинают проявляться осенью, достигая пика в зимние месяцы. Они включают безнадежность, усталость, социальную замкнутость и сложности с концентрацией.
Какие продукты нужно есть для преодоления зимней депрессии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Хотя лечение СПР обычно предполагает медикаментозную терапию, психотерапию, физические упражнения и светотерапию, некоторые продукты в рационе также могут поддержать эмоциональное состояние. Вот основные рекомендации:
Нежирные белки
Белки являются источником энергии и аминокислот, улучшающих настроение. Рекомендуется: рыба, бобовые, орехи, семечки, зерновые продукты, куриное мясо без кожи.
Избегайте мяса с высоким содержанием насыщенных жиров.
Омега-3 жирные кислоты
Эти полезные жиры снижают симптомы депрессии и улучшают работу мозга.
Ягоды
Антиоксиданты в ягодах помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса.
Продукты без сахара
Сахар может временно повысить энергию, но его чрезмерное количество влечет за собой ухудшение настроения.
Избегайте продуктов со скрытым сахаром (фруктоза, глюкоза, сиропы).
Фолиевая кислота
Способствует выработке серотонина - гормона счастья. Источники: листовая зелень, овсянка, семена подсолнечника, апельсины, обогащенные злаки, чечевица.
Витамин B-12
Низкий уровень витамина B-12 может быть связан с депрессией. Продукты: нежирная говядина, моллюски, устрицы, дикий лосось, творог, йогурт.
Витамин D
"Солнечный витамин" стимулирует хорошее настроение. Источники: грибы, яичные желтки, рыба с костями.
Черный шоколад
Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит антиоксиданты, улучшающие эмоциональное состояние.
Индейка
Содержит триптофан и мелатонин, помогающие снять стресс и расслабиться.
Бананы
Богаты триптофан, магний и калий, бананы поддерживают работу мозга, снижают тревожность и улучшают сон.
Советы по преодолению депрессии
Питание - это дополнительный инструмент, который может поддержать лечение сезонного расстройства. Важно обсудить диету с врачом или диетологом, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
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