10 симптомов депрессии, которые можно не заметить: проверьте себя и родных

Главные признаки депрессии

Сниженное настроение, когда в течение длительного периода времени человек почти не испытывает положительных эмоций. Постоянные "минусы" в настроении и состоянии.

Ангедония. Что такое "гедонизм"? Это наша способность получать удовольствие. Соответственно, ангедония - это утрата способности получать удовольствие от тех вещей, которые раньше его приносили.

Упадок сил. Человек только что проснулся, но уже такое чувство, что сил нет. Это когда 30-летний человек говорит, что чувствует себя как бабушка или дедушка.

Нарушение концентрации. Читаете какую-нибудь книгу, проходит немного времени, прочли 5 страниц и понимаете, что ничего не запомнили, надо возвращаться и все перечитывать снова. То есть очень сложно направить собственное внимание сфокусировано.

Потеря ощущения собственной значимости, когда человек, имея внутреннюю пустоту в душе, чувствует себя ненужным, неважным, незначительным для своего партнера и близких.

Чрезмерное чувство вины. Когда у человека стойкое ощущение, что он причиняет боль, негативные чувства и дискомфорт всем близким окружающим его людям.

Пессимизм, то есть постоянные негативные сценарии в будущем, которые кажутся человеку невозможно изменить, то есть: "Всегда все будет плохо и я никак не могу на это повлиять".

Очень тревожный колокольчик - это суицидальные тенденции, когда человек теряет смысл жизни, задается вопросом "Зачем я вообще живу?". Ему кажется, что он живет впустую и иногда он даже предпринимает попытки остановить свою жизнь и существование.

Расстройство аппетита, причем в зависимости от формы депрессии (типичной или атипичной), может быть как в сторону увеличения потребления пищи, так и в сторону снижения: вообще есть не хочется, ничего из пищи не радует, не знаю, что съесть и желания не возникает.

Расстройство сна. Также в зависимости от формы депрессии: человек может бодрствовать долго или тревожно, спать с постоянными пробуждениями и некачественно. Или спит много, почти постоянно, что более характерно для атипичной формы депрессии.

Что делать, если заметили тревожные симптомы

В таком случае непременно следует обратиться к специалисту. Сама по себе проблема не пройдет: депрессию надо лечить.