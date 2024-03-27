10 операций за 2 года: в Ивано-Франковске врачи спасли добровольцу ногу от ампутации

История защитника

Петр Яблинчук попал в эту больницу еще 13 марта 2022 года. На передовой во время полномасштабной войны он пробыл всего три дня, а затем получил ранения в Малине Житомирской области. Наших защитников там накрыло прилетом авиации.

"Я пошел добровольцем, потому что имел боевой опыт, ведь до того я три года служил в АТО. Тогда, в 2014-2017 годах, это была легкая прогулка. Грустно от того, что происходит, потому что очень много людей полегли в боях за Украину, поэтому очень хочу верить в нашу победу", - говорит Яблинчук.

Петр Яблинчук пошел на фронт добровольцем (фото: Facebook/Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска)

Медики сделали все возможное, чтобы спасти ногу

"Это особенный для нас пациент, ведь это первый защитник Украины, попавший в ЦГКБ еще в самом начале полномасштабной войны и нашим врачам удалось его успешно пролечить", - рассказывают врачи.

У военного была тяжелая минно-взрывная травма левой конечности и значительное повреждение мягких тканей.

"Задняя поверхность бедра, колена и голени были полностью без кожи и мышц. Поскольку артерия не была повреждена, основной целью врачей было сохранить конечность", - говорит заведующий отделением травматологии, ортопедии и реконструктивной и пластической хирургии Степан Зелик.

Защитнику несколько раз удаляли отмершие ткани. Также врачи осуществили ему кожную пластику в несколько этапов. В общей сложности провели 10 оперативных вмешательств.

Воин перенес 10 оперативных вмешательств (фото: Facebook/Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска)

"Дефект мягких тканей был очень велик. Целью у нас было очистить рану от загрязнения, вырезать все нежизнеспособные ткани и побороть инфекцию. В результате массивного дефекта и огнестрельного характера повреждения, процесс лечения требовал поэтапных оперативных вмешательств", - говорят медики.

В больнице также отмечают, что в отделении травматологии, ортопедии и реконструктивной и пластической хирургии было проведено более 400 оперативных вмешательств для военных.

"Наши врачи прошли специальные курсы по боевой травме. Сейчас мы успешно внедряем и делаем все новые операции", - добавляет Зелик.

Медики смогли спасти от ампутации ногу военному (фото: Facebook/Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска)