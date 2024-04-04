10 неочевидных факторов, которые провоцируют мигрень у женщин и мужчин

Почему возникает мигрень

Врачи не до конца уверены, что вызывает мигрень, но считают, что дисбаланс в определенных химических веществах мозга может играть определенную роль.

Тройничный нерв в голове отвечает за связь с глазами и ртом, а также за чувствительность лица. Этот нерв может высвобождать химические вещества нейромедиаторы, попадающими в мозг и вызывающими боль.

Факторы, повышающие риски возникновения мигрени

наследственность - если кто-то из членов вашей семьи страдает от головной боли мигрени, вы, скорее всего, будете иметь такую болезнь

возраст - мигрень может возникнуть в любой момент вашей жизни, но в большинстве случаев она впервые проявляется в подростковом возрасте. Головные боли, как правило, достигают пика в возрасте 30 лет и становятся менее сильными потом

пол - женщины втрое чаще страдают от мигрени, чем мужчины

Триггеры мигрени

Гормональные изменения. Изменения гормона эстрогена могут вызвать мигрень у женщин. Противозачаточные таблетки или заместительная гормональная терапия могут спровоцировать головную боль или усилить ее. В то же время некоторые женщины имеют меньшую мигрень, когда они принимают эти лекарства.

Стресс. Это один из самых распространенных триггеров мигрени. В состоянии стресса мозг выделяет химические вещества, которые вызывают вашу реакцию "бей или беги". Тревога, беспокойство и страх могут создать еще большее напряжение и ухудшить мигрень.

Некоторые продукты. Соленая, обработанная еда и выдержанные сыры, такие как голубой сыр, являются известными триггерами. Искусственный подсластитель аспартам и усилитель вкуса глутамат натрия (MSG) также могут вызвать мигрень.

Пропуск пищи. Если вы пропустите прием пищи, уровень сахара в крови может упасть, что спровоцирует головную боль.

Алкоголь и кофеин. Алкогольные напитки и напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать мигрень.

Сенсорная перегрузка. У некоторых людей яркий свет, громкие звуки и резкие запахи могут вызвать головные боли.

Изменения в спящем режиме. Если вы спите слишком мало, у вас может начаться мигрень. Также причиной может стать смена часовых поясов, например во время поездки.

Физическое перенапряжение. Интенсивная тренировка, тяжелые упражнения или даже секс может вызвать мигрень. От активностей не стоит отказываться, но помните об умеренном темпе.

Изменение погоды. Люди часто реагируют на изменение общего давления воздуха, и это отражается на их самочувствии.

Прием слишком большого количества лекарства. Если у вас мигрень и вы принимаете лекарства против нее более 10 дней в месяц, возможно, вы получили так называемую рикошетную головную боль - она возникает от чрезмерного употребления лекарства.

Эксперты подчеркивают, что нельзя полностью предотвратить мигрень, но регулярный и качественный сон, здоровое питание, физические упражнения и управление стрессом могут помочь профилактировать появление головной боли.