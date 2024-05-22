10 самых простых тренировок, которые позволяют легко сжечь жир на животе

Гимнастика

Это один из самых простых видов тренировки, поскольку все упражнения выполняются с собственным весом. Сюда входят отжимание, подтягивание, выпады, приседания, планки и т.п.

Гимнастикой можно заниматься как с помощью вспомогательных орудий, так и без них. Также такой вид тренировки подходит людям с разным уровнем физической подготовки. Еще одним преимуществом является то, что есть большой выбор упражнений, которые помогают избавиться от жира на животе.

Йога

Йога дает легкие нагрузки на основные мышцы и все тело, способствуя силе, гибкости и внимательности. Такие позы, как планка, лодка и мостик, специально направлены на мышцы живота, помогая тонизировать и подтягивать средний отдел.

При занятии йогой уделяется большое внимание на контроль дыхания и техники релаксации. Это может помочь снизить уровень стресса, который связан с накоплением жира в животе.

Пилатес

Этот метод сосредоточен на укреплении основной силы и стабильности, отмечая контролируемые движения и правильное выравнивание. Такие упражнения как планка и подкат направлены непосредственно на мышцы живота, способствуя тонизированию и формированию среднего отдела.

Пилатес также способствует улучшению осанки, а еще увеличивает силу и гибкость всего тела.

Велотренажер

Этот тренажер предлагает динамическую тренировку для всего тела, идеальную для сжигания жира на животе. С каждым нажатием педали вы активируете мышцы нижней части тела - подколенные сухожилия, ягодичные мышцы, квадрицепсы и икры - одновременно привлекая верхнюю часть тела. Это комплексное занятие увеличивает расход калорий, что делает его эффективным выбором для тех, кто стремится похудеть.

Эксперты советуют увеличивать длину поездок и чередовать их с быстрыми спринтами.

Велотренажер помогает сжечь жир на животе (фото: Freepik)

Бег

Бег помогает развивать выносливость и силу. Каждый может выбрать свой темп и дистанцию. При продолжительном занятии можно усложнять маршруты, например бежать под гору.

Бег нужно обязательно начинать с разминки. Также важно правильно выбрать обувь для бега, иначе есть риск травмировать ноги.

Быстрая ходьба

Ходьба совмещает в себе все достоинства бега, но в более размеренном темпе. Это доступный, адаптивный и очень эффективный вид упражнений. Вы можете наслаждаться неторопливыми прогулками, иногда добавляя интервалы быстрой ходьбы. Также можно брать на прогулки гантели или надевать жилет с отягощениями.

Велоспорт

Езда на велосипеде не только сжигает калории, но и щадит суставы. Этот вид тренировки делает его идеальным выбором для тех, кто не может давать интенсивные нагрузки на ноги.

Занятия на велосипеде очень эффективны для ускорения метаболизма, а это мощный инструмент для достижения ваших фитнес-целей, в частности более тонкой талии.

Зумба

Зубма позволяет сжигать калории и при этом получать удовольствие от танца. Эти занятия включают в работу мышцы живота, помогая тонизировать и подтянуть средний отдел. Даже два-три регулярных занятия в неделю способны устранить жир на животе. При этом важно помнить о правильном режиме питания.

Танцы помогают сжечь калории (фото: Freepik)

Гребля

Тренажер для гребли привлекает несколько групп мышц. Его можно установить и дома, если нет возможности регулярно посещать спортзал.

Универсальность такого тренажера позволяет проводить тренировки с разной интенсивностью в зависимости от физической подготовки человека.

Такие занятия бережно влияют на суставы, одновременно обеспечивают мощную тренировку сердечно-сосудистой системы. Также они укрепляют мышцы живота и ускоряют метаболизм.

Высокоинтенсивная тренировка

Такие тренировки нельзя назвать легкими, ведь они отличный вариант, если у вас очень мало времени на занятия спортом. Еще одним преимуществом является то, что их можно выполнять дома.

Важно подобрать несколько разноплановых упражнений и регулярно выполнять их в интенсивном темпе. Уже через две недели можно увидеть первый результат.

Высокоинтенсивные занятия подходят людям, у которых мало времени на тренировку (фото: Freeepik)