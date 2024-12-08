10 самых главных правил похудения, которые помогут вам всю жизнь удерживать вес

Вы хотите сбросить килограммы, чтобы они потом не вернулись? Похудеть - задача не из легких, но этот процесс может быть не таким страшным, как кажется.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера Виктора Мандзяка в Facebook делится 10 проверенными лайфхаками, которые помогут сделать путь к телу мечты более легким и приятным.

Двигайтесь больше

Быстрая ходьба - самый простой способ сжечь калории. Всего за час можно избавиться от 250 калорий! К тому же, 10 тысяч шагов в быстром темпе будут значительно эффективнее медленной прогулки. Чтобы сделать этот процесс более интересным, слушайте музыку, подкасты или гуляйте в хороших местах вместе с другом или собакой.

Начинайте с полезного

Первыми ешьте полезные продукты: овощи, фрукты или постное мясо. В начале трапезы еда кажется вкуснейшей, поэтому мозг привыкнет ассоциировать помидор или огурец с приятным опытом. Кроме того, заполнив желудок некалорийной пищей, вы снизите место для калорийных десертов.

Скройте искушения

Спрячь все нежелательные продукты: сладости, колбасу или выпечку. Полезные перекусы (овощи, фрукты) всегда держите на видном месте. Если в вашем холодильнике нет шоколада, вам будет труднее отправиться за ним среди ночи!

Пейте воду

Избегайте калорийных напитков типа соков или газировки. Они добавляют много "пустых" калорий, которые быстро усваиваются и не насыщают. Лучший выбор – обычная вода, чай или напитки на некалорийных подсластителях.

Добавляйте больше белка

Продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйца, бобовые), помогают дольше оставаться сытыми и поддерживают мышцы во время похудения. К тому же, белок способствует расходу калорий, ведь его организм усваивает с большими энергозатратами.

Делайте силовые упражнения

Физические нагрузки способствуют сжиганию калорий и помогают сберечь мышцы. Даже базовые упражнения, такие как отжим или приседания, помогут вам укрепить тело и сделать его более подтянутым после похудения.

Используйте меньшую посуду

Еда в маленькой посуде кажется более объемной, поэтому вы будете чувствовать насыщение быстрее. Налейте суп в небольшую тарелку и ваше восприятие сделает свое дело.

Ешьте супы

Супы прекрасно насыщают, особенно содержащие низкокалорийные ингредиенты. Но будьте осторожны: борщ с хлебом - это не о похудении. Выбирайте легкие супы на овощных или постных бульонах.

Клетчатка - ваш друг

Овощи, фрукты, крупы и бобовые – источники клетчатки, которая обеспечивает сытость и замедляет усвоение калорий. Кроме того, она полезна для здоровья пищеварительной системы.

Достаточно спите

Хороший сон снижает тягу к калорийной пище, нормализует аппетит и добавляет энергию для активного дня. Недосыпание, напротив, стимулирует переедание и уменьшает физическую активность, что мешает похудению.

Начните с одного или двух лайфхаков и постепенно добавляйте другие - так вы сделаете свое похудение комфортным и эффективным!