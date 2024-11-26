10 лучших телефонов до 16 000 грн, которые можно купить, не дожидаясь Черной пятницы

Samsung Galaxy A25

Цена: 9 799 гривен

Galaxy A25 отличается стильным дизайном с AMOLED-дисплеем высокого разрешения. Он оснащен тройной камерой, включая основной датчик 50 МП для детальных фотографий. Работающий на процессоре Exynos или Snapdragon среднего класса, он поддерживает плавную многозадачность и казуальные игры.

Устройство оснащено большой батареей емкостью 5 000 мА/ч, предлагающей длительное использование с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон работает на One UI от Samsung с Android, обеспечивает удобный интерфейс и долгосрочные обновления программного обеспечения.

Samsung Galaxy A25

Xiaomi Redmi Note 13

Цена: 7 499 гривен

Redmi Note 13 оснащен ярким AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц для плавных визуальных эффектов. Его процессор MediaTek Dimensity обеспечивает высокую производительность с поддержкой 5G.

Он оснащен массивом из четырех камер, включая датчик 200 МП для исключительной фотографии. Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч с быстрой зарядкой 67 Вт обеспечивает его питание в течение длительного времени.

Программное обеспечение MIUI повышает удобство использования, предлагая настройку и регулярные обновления.

Xiaomi Redmi Note 13

Samsung Galaxy A35

Цена: 13 799 гривен

Galaxy A35 оснащен дисплеем Full HD+ Super AMOLED для насыщенной цветопередачи. Он имеет улучшенную настройку камеры, подчеркивающую усовершенствование на основе искусственного интеллекта для фотосъемки.

Смартфон работает на эффективном процессоре среднего уровня, обеспечивает надежную производительность для повседневных задач. Надежный аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч поддерживает длительное использование в сочетании с быстрой зарядкой 25 Вт.

Телефон обладает водонепроницаемостью и изысканным дизайном, привлекательным для экономных пользователей.

Samsung Galaxy A35

Motorola G85

Цена: 9 999 гривен

Motorola G85 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц для плавной прокрутки. Работает на процессоре MediaTek Helio G-серии, который идеально подходит для легких игр и повседневных дел.

Смартфон включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с дополнительными датчиками для универсальной фотосъемки. Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч обеспечивает работу в течение всего дня с зарядкой TurboPower.

Устройство работает на почти стандартной версии Android для чистого и эффективного опыта.

Motorola G85

Poco X6 Pro 5G

Цена: 13 999 гривен

Poco X6 Pro 5G может похвастаться дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц для захватывающего просмотра. Его чипсет Snapdragon 7-й серии обеспечивает надежные игровые возможности и многозадачность.

Устройство оснащено основной камерой на 108 МП, а также сверхширокоугольным и макросенсорами.

Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч с зарядкой 67 Вт обеспечивает быструю подзарядку и длительное время использования. Программное обеспечение Poco на базе MIUI обеспечивает расширенные функциональные возможности и настройки.

Poco X6 Pro 5G

Motorola Edge 50 Neo

Цена: 14 999 гривен

Motorola Edge 50 Neo оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем премиум-класса с частотой обновления 144 Гц. Работающий на процессоре Snapdragon 7-го поколения, он эффективно справляется с многозадачностью и играми.

Его система с двумя камерами включает в себя основной датчик высокого разрешения и сверхширокие возможности. Аккумулятор емкостью 4 500 мА/ч поддерживает быструю зарядку и длительное использование.

Телефон работает на программном обеспечении My UX, предлагающем возможности персонализации и практически стандартный интерфейс Android.

Motorola Edge 50 Neo

iPhone 12 mini

Цена: 15 799 гривен

iPhone 12 mini оснащен компактным 5,4-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina. Работающий на чипе A14 Bionic, он обеспечивает производительность флагманского уровня в малом форм-факторе.

Система с двумя камерами отлично подходит для фотосъемки при слабом освещении и записи видео 4K. Он включает в себя технологию MagSafe для беспроводной зарядки и совместимости с аксессуарами.

Телефон работает на iOS с приверженностью долгосрочным обновлениям и безопасности.

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

Цена: 11 699 гривен

iPhone SE (2020) оснащен классическим 4,7-дюймовым дисплеем Retina HD с Touch ID. Смартфон работает на базе чипа A13 Bionic, обеспечивает высокую производительность для своего размера и цены.

Он оснащен одной 12-мегапиксельной камерой с улучшенными функциями вычислительной фотографии. Компактный дизайн сохраняет кнопку "Домой" и защищен от воды и пыли (IP67).

Устройство работает на iOS с доступом к экосистеме Apple и обновлениям программного обеспечения.

iPhone SE (2020)

Nokia 6.2

Цена: 7 995 гривен

Nokia 6.2 оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Full HD+ PureDisplay для четкого изображения. Работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 636, он плавно справляется с повседневными задачами.

Телефон включает в себя систему из трех камер с оптикой ZEISS для качественных фотографий. Аккумулятор емкостью 3 500 мА/ч обеспечивает достойное использование с технологией адаптивной батареи.

Смартфон работает на Android One для чистого интерфейса и своевременных обновлений.

Nokia 6.2

Nokia G22

Цена: 6 285 гривен

Nokia G22 подчеркивает долговечность благодаря перерабатываемому дизайну и прочной конструкции. Работает телефон на чипсете Unisoc и подходит для простых пользователей смартфонов.

Он оснащен основной камерой 50 МП для надежной фотосъемки. Аккумулятор емкостью 5 050 мА/ч обеспечивает длительную работу с быстрой зарядкой 20 Вт.

Смартфон работает на почти стандартном интерфейсе Android с упором на экологичные методы.

Nokia G22