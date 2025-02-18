10 идеальных игровых ноутбуков в 2025 году: что стоит купить

Для современного геймера ноутбук давно перестал быть просто "печатной машинкой”. Это полноценная боевая станция, позволяющая запускать самые требовательные игры где угодно.

Про 10 идеальных игровых ноутбуков, которые станут вашими надежными спутниками в виртуальных сражениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag .

Lenovo Legion Pro 5i Gen 9

Преимущества:

Отличная стабильная производительность

Классическая качественная клавиатура

Долгая работа от батареи для игрового ноутбука

Недостатки:

Ограниченная цветовая гамма и контрастность

Преимущественно пластиковый корпус

Тяжелый и громоздкий

Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 предлагает отличное соотношение цены и качества, стабильную производительность, широкий выбор конфигураций и впечатляющее время работы от батареи.

С процессором Intel Core i7-14650HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 он обеспечивает хорошую производительность в играх среднего уровня. Яркий дисплей с частотой обновления 165 Гц, удобная клавиатура и эффективное охлаждение делают его отличным выбором для геймеров, ищущих хорошее соотношение цены и качества.

Кому подойдет этот ноутбук

Этот ноутбук идеально подходит для геймеров, ищущих сбалансированную модель с хорошей производительностью по разумной цене.

Хотя он не самый портативный, его размер 16 дюймов становится стандартом для игровых ноутбуков, и он предлагает отличную производительность для тех, кто хочет получить хорошие характеристики без излишних затрат.

Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 (фото: PC Gamer)

Alienware m18 R2

Преимущества:

Исключительная производительность в обработке и играх

Разумная цена для такой мощности

Дисплей QHD+ с частотой обновления 165 Гц (опция FHD+ с 480 Гц)

Опциональная механическая клавиатура Cherry MX

Недостатки:

Высокая цена для протестированной конфигурации

Тяжелый, особенно для своего размера

Экран мог бы быть ярче

Alienware m18 R2 идеально подходит для тех, кто ищет максимальную производительность, предлагая мощную обработку данных и графику. Он оснащен процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4090, обеспечивающими отличные результаты в 3D и играх.

С такими опциями, как механическая клавиатура Cherry MX и премиальные функции дисплея, это один из самых производительных игровых ноутбуков.

Кому подойдет этот ноутбук

Этот ноутбук подойдет геймерам, для которых важна скорость и высокая производительность, особенно для новейших игр. Он не идеален для частых путешествий из-за своего веса (4 килограмма), но предлагает производительность на уровне настольных ПК для тех, кто ищет максимальную мощность в играх.

Alienware m18 R2 (фото: PCWorld)

Asus ROG Strix Scar 18 (2024)

Преимущества:

Превосходная производительность

Дисплей с мини-LED панелью 240 Гц и разрешением QHD+ (2560x1600) для отличного изображения

Разумные размеры и вес для своего класса

Недостатки:

Высокая цена для всех конфигураций

Пластиковый корпус, несмотря на высокую цену

Нет выдающегося дизайна или уникальной производительности

Asus ROG Strix Scar 18 оснащен впечатляющим 18-дюймовым дисплеем с мини-LED панелью и разрешением 2560x1600, с частотой обновления 240 Гц - идеальным для игр, создания контента и профессиональной работы.

Вес 3 килограмма делает его более портативным по сравнению с другими ноутбуками с экранами 18 дюймов. На борту процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090, обеспечивающие топовую производительность, благодаря чему этот ноутбук - один из лучших в своем классе.

Для кого этот ноутбук

Этот ноутбук идеально подойдет тем, кто ищет мощную замену настольному ПК с большим экраном. Хотя он не является самым портативным вариантом, он предлагает опыт использования экрана, сравнимый с мониторами, и обладает достаточной мощностью для выполнения самых требовательных задач.

Asus ROG Strix Scar 18 (2024)

Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 16

Преимущества:

Исключительная производительность

Великолепный игровой дисплей

Прочный корпус и качественный дизайн

Уважительная продолжительность работы от батареи

Недостатки:

Отсутствие Thunderbolt 4 и USB4

Нет опций биометрической авторизации

Тяжелый и громоздкий

Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 16 предлагает отличную производительность по конкурентоспособной цене. Хотя в нем не используются ультрапремиальные материалы, он предоставляет исключительную ценность за свою цену, предлагая производительность, сопоставимую с более дорогими ноутбуками.

Тестовая модель оснащена процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4080, что обеспечивает производительность, которая превосходит ожидания за свою стоимость.

Для кого этот ноутбук

Это отличный выбор для тех, кто ищет лучшее соотношение цена/качество среди ноутбуков высокого класса.

Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 16 (фото: Games Radar)

Asus TUF Gaming A14

Преимущества:

Легкий и прочный корпус

Яркий и насыщенный дисплей

Отличная производительность

Хорошая продолжительность работы от батареи

Удобная клавиатура

Два слота для SSD M.2

Недостатки:

Заурядный дизайн

Слабый звук

Asus TUF Gaming A14 предлагает отличную производительность и портативность по разумной цене для игроков с ограниченным бюджетом. Его 14-дюймовый размер может быть недостатком для некоторых, но он идеально подходит для тех, кто ищет компактную и прочную машину.

Оснащен процессором AMD Ryzen 7 8845HS и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, A14 без проблем конкурирует с более крупными системами.

Также он имеет дисплей с разрешением 1600p и частотой обновления 165 Гц, а также хорошую автономность, что делает его отличным выбором в среднем ценовом сегменте.

Для кого этот ноутбук

A14 ориентирован на геймеров, которые ищут компактную, портативную систему с хорошей производительностью по доступной цене. Это идеальный вариант для тех, кто готов немного потратить больше, чем на бюджетный ноутбук, но все равно хочет получить качественный и доступный игровой опыт.

Asus TUF Gaming A14 (фото: Tom's Hardware)

MSI Cyborg 15 (2023)

Преимущества:

Доступная цена для модели с Core i7/RTX 4050

Возможность игры на высоких настройках 1080p

Хорошая производительность за свою цену с мощным процессором

Нормальная сборка для бюджетного игрового ноутбука

Недостатки:

Видеокарта RTX 4050 показывает худшие результаты по сравнению с RTX 3060

Тусклый и разочаровывающий дисплей

Острая кромка корпуса может натирать запястья при наборе текста

MSI Cyborg 15 предлагает хорошее соотношение цены и качества, особенно с видеокартой RTX 4050 и процессором Core i7 13-го поколения. Хотя производительность графики и дисплей не впечатляют, это отличный вариант для геймеров с ограниченным бюджетом.

В сравнении с Acer Nitro, Cyborg 15 имеет более быстрый процессор и больше памяти, но Nitro обеспечивает более высокие частоты кадров. В целом, это отличный выбор для массовых геймеров, которые ограничены в бюджете.

Для кого этот ноутбук

MSI Cyborg 15 идеально подходит для геймеров с ограниченным бюджетом, новичков или тех, кто ищет игровой ноутбук с хорошим процессором и дополнительной памятью для рабочих приложений. Он особенно подойдет тем, кто предпочитает быстрый процессор, а не топовую графику.

MSI Cyborg 15 (2023) (фото: PCMag)

Acer Nitro V 15 (ANV15-51-59MT)

Преимущества:

Подходит для игр в 1080p

Широкий выбор портов

Долгое время работы от батареи

Недостатки:

Производительность процессора отстает

Ограниченный SSD на 512 ГБ

Acer Nitro V 15 предлагает отличное соотношение цены и качества для геймеров с ограниченным бюджетом. Хотя SSD на 512 ГБ может показаться ограничивающим, ноутбук предлагает долгую работу от батареи и разнообразие портов, что делает его отличным выбором для бюджетных геймеров.

Основной акцент сделан на обеспечении плавного игрового процесса по доступной цене.

Для кого этот ноутбук

Идеален для геймеров с ограниченным бюджетом или родителей, которые покупают первый игровой ноутбук для своего ребенка. Nitro V 15 без проблем запускает популярные игры, включая требовательные проекты, в разрешении 1080p, что делает его лучшим доступным игровым ноутбуком для обычных пользователей, которые не хотят тратить больше, чем необходимо.

Acer Nitro V 15 (ANV15-51-59MT)

Asus ROG Zephyrus G14 (2024)

Преимущества:

Элегантный, компактный редизайн с металлическим корпусом

Мощная универсальная производительность и скорость для игр

Яркий OLED-экран с разрешением 1800p и частотой обновления 120 Гц, поддерживающий G-Sync

Широкий выбор портов

Долгое время работы от батареи

Недостатки:

Ограниченное количество конфигураций

Asus ROG Zephyrus G14 - это исключительный ультрапортативный игровой ноутбук, предлагающий отличную производительность, стиль и ценность. Он оснащен процессором AMD Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070, обеспечивая плавный игровой процесс в разрешении 1080p и 3K.

Экран OLED с частотой обновления 120 Гц и поддержкой G-Sync, долгое время работы от батареи и компактный дизайн делают его отличным выбором для геймеров, которые хотят мощность в дороге. Несмотря на небольшой размер, ноутбук имеет множество портов и стильный, качественный корпус.

Для кого этот ноутбук

Идеален для геймеров, ищущих легкий игровой ноутбук, который не жертвует производительностью. Подходит для тех, кто хочет портативное игровое решение с привлекательной базовой моделью, которая стоит дешевле тестируемой конфигурации.

Asus ROG Zephyrus G14 (2024) (фото: PCMag)

Acer Predator Triton Neo 16

Преимущества:

Элегантный дизайн

Эффективное сочетание процессора и видеокарты

Яркий, живой дисплей

Приемлемое время работы от батареи

Недостатки:

Шумные вентиляторы

Немного мягкая клавиатура

Слабые динамики

Acer Predator Triton Neo 16 сочетает стиль, производительность и универсальность, что делает его идеальным для создания контента и игр.

Процессор выделяется своей способностью обрабатывать ресурсоемкие медиа-задания, а RTX 4060 обеспечивает хорошую производительность в играх, хотя может не хватить мощности для самых сложных графических задач.

Остроконечный, яркий 16-дюймовый дисплей и стильный серый алюминиевый корпус завершают образ этого сбалансированного устройства.

Для кого этот ноутбук

Идеален для видеоредакторов и графических дизайнеров, которым нужно мощное вычислительное оборудование и отличный дисплей, с возможностью играть в игры.

Acer Predator Triton Neo 16 (фото: PCMag)

Acer Chromebook Plus 516 GE (2025)

Преимущества:

Повышенная производительность для работы и игр

Дисплей IPS с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц

Четырехзонная RGB-клавиатура с защитой от залипания

Wi-Fi 6E и Ethernet

Недостатки:

Ниже среднего время работы от батареи

Сенсорный экран отсутствует, что ограничивает использование приложений Android

Acer Chromebook Plus 516 GE - это второй ноутбук Acer в линейке для облачного гейминга, который обеспечивает стабильную производительность как для игр, так и для повседневного использования.

Он оснащен четким дисплеем с частотой обновления 120 Гц, RGB-подсветкой клавиатуры и хорошим качеством сборки за свою цену.

Хотя облачный гейминг все еще находится на стадии развития, этот Chromebook демонстрирует потенциал с хорошими игровыми возможностями при более низкой цене по сравнению с традиционными игровыми ноутбуками.

Для кого этот ноутбук

Идеален для геймеров, которые ищут доступный вариант без дискретной видеокарты. Этот Chromebook значительно дешевле большинства игровых ноутбуков благодаря использованию облачных игровых сервисов, что делает его отличным выбором для тех, кто ограничен в бюджете, имеет стабильное интернет-соединение и подписку на облачный игровой сервис.

Acer Chromebook Plus 516 GE (2025) (фото: PCMag)