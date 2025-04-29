10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животе

Эти упражнения сочетают в себе задействование мышц пресса, кардио-нагрузку и укрепление всего тела. Они не только задействуют пресс, но и активируют несколько групп мышц и поддерживают повышенный пульс.

Делайте эти упражнения каждое утро, и вы будете чувствовать себя стройнее, сильнее и энергичнее, чем когда-либо.

1 минуту выполняйте "прыжки скейтеров"

Прыжки на скейтере пробуждают тело и запускают сжигание калорий. Минута упражнения укрепляет ягодицы, ноги и косые мышцы живота, одновременно заставляя корпус стабилизироваться с каждым прыжком.

Кроме того, прыжки на скейтере тренируют баланс и координацию, позволяя лучше двигаться в течение дня. Поддерживайте быстрый темп и приземляйтесь контролируемо, чтобы получить максимум от упражнения.

Как это сделать:

встаньте, ноги на ширине бедер

прыгните вправо, мягко приземляясь на правую ногу, одновременно отводя левую ногу назад

прыгните влево, приземляясь на левую ногу и взмахивая правой ногой

продолжайте прыгать из стороны в сторону в течение одной минуты

Упражнение "прыжки скейтеров" (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд выполняйте планку и двигайте коленями

Упражнение нагружает все мышцы кора, одновременно ускоряя сердечный ритм. Движение с кросс-боди нагружает косые мышцы живота и держит пресс в напряжении.

Если его выполнить быстро, оно превращается в серьезное испытание для сжигания жира. Ускоряйте темп, оставаясь напряженными в средней части тела.

Как правильно выполнить упражнение:

начните с высокой планки, положив руки под плечи

подтяните правое колено к левому локтю

вернитесь в планку и повторите упражнение, подтянув левое колено к правому локтю

быстро и непрерывно чередуйте в течение 90 секунд

Планка с быстрыми движениями коленями (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд делайте V-образные подъемы

Чередование V-образных подъемов одновременно прорабатывает верхнюю и нижнюю части живота. Оно также улучшает координацию и контроль мышц кора, поскольку вы тянетесь к каждой ноге V-образным движением.

Двигайтесь точно, а не с инерцией, чтобы полностью задействовать мышцы кора.

Как это сделать:

лягте на спину, вытянув руки над головой

поднимите правую ногу и потянитесь к ней левой рукой, напрягая мышцы живота

опустите и поменяйте стороны

меняйте стороны в течение 90 секунд, двигаясь контролируемо

V-образные подъемы туловища (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд быстро бегите и приседайте

Комбинация упражнений "быстрые ноги" и "приседания с откидыванием" развивает скорость, силу и контроль мышц кора. Движения имитируют динамические движения, которые вы используете в спорте или высокоинтенсивных тренировках.

Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:

сначала быстро бегите на месте

каждые 5 секунд опускайтесь в приседания, выпрыгивая ногами вперед и касаясь пола

продолжайте выполнять это в течение 90 секунд

Упражнение с быстрым бегом на месте (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд делайте толчки в планке

Движения вперед в положении планки полностью задействует пресс.

Выполняйте упражнение так:

начните с планки на предплечьях, поставив локти под плечи

вытяните одну руку перед собой и постучите по полу

вернитесь в положение планки и поменяйте руки

продолжайте чередовать постукивания в течение 90 секунд, не позволяя бедрам колебаться

Упражнение с движениями в планке (фото: eatthis.com)

3 минуты поднимайте колени стоя

Скручивание колена стоя объединяет все: активацию корпуса, кардио и вращения. Правильно дышите, чтобы обеспечить мощность каждого повторения, и стойте ровно, чтобы избежать инерции.

Как это сделать:

станьте прямо, заложив руки за голову

поднимите правое колено, одновременно поворачивая туловище, чтобы приблизить к нему левый локоть

после этого поднимите другую ногу

выполняйте движения поочередно в быстром темпе в течение трех полных минут

Упражнение с подъемом коленей стоя (фото: eatthis.com)