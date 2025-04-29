10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животе

Утро - идеальное время для перезагрузки тела и ума. Всего 10 минут активной тренировки с утра могут запустить процессы сжигания жира, ускорить метаболизм и зарядить энергией на целый день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Эти упражнения сочетают в себе задействование мышц пресса, кардио-нагрузку и укрепление всего тела. Они не только задействуют пресс, но и активируют несколько групп мышц и поддерживают повышенный пульс.
Делайте эти упражнения каждое утро, и вы будете чувствовать себя стройнее, сильнее и энергичнее, чем когда-либо.
Прыжки на скейтере пробуждают тело и запускают сжигание калорий. Минута упражнения укрепляет ягодицы, ноги и косые мышцы живота, одновременно заставляя корпус стабилизироваться с каждым прыжком.
Кроме того, прыжки на скейтере тренируют баланс и координацию, позволяя лучше двигаться в течение дня. Поддерживайте быстрый темп и приземляйтесь контролируемо, чтобы получить максимум от упражнения.
Как это сделать:
Упражнение нагружает все мышцы кора, одновременно ускоряя сердечный ритм. Движение с кросс-боди нагружает косые мышцы живота и держит пресс в напряжении.
Если его выполнить быстро, оно превращается в серьезное испытание для сжигания жира. Ускоряйте темп, оставаясь напряженными в средней части тела.
Как правильно выполнить упражнение:
Планка с быстрыми движениями коленями (фото: eatthis.com)
Чередование V-образных подъемов одновременно прорабатывает верхнюю и нижнюю части живота. Оно также улучшает координацию и контроль мышц кора, поскольку вы тянетесь к каждой ноге V-образным движением.
Двигайтесь точно, а не с инерцией, чтобы полностью задействовать мышцы кора.
Как это сделать:
Комбинация упражнений "быстрые ноги" и "приседания с откидыванием" развивает скорость, силу и контроль мышц кора. Движения имитируют динамические движения, которые вы используете в спорте или высокоинтенсивных тренировках.
Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:
Движения вперед в положении планки полностью задействует пресс.
Выполняйте упражнение так:
Скручивание колена стоя объединяет все: активацию корпуса, кардио и вращения. Правильно дышите, чтобы обеспечить мощность каждого повторения, и стойте ровно, чтобы избежать инерции.
Как это сделать:
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