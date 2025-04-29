10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животе
Утро - идеальное время для перезагрузки тела и ума. Всего 10 минут активной тренировки с утра могут запустить процессы сжигания жира, ускорить метаболизм и зарядить энергией на целый день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Эти упражнения сочетают в себе задействование мышц пресса, кардио-нагрузку и укрепление всего тела. Они не только задействуют пресс, но и активируют несколько групп мышц и поддерживают повышенный пульс.
Делайте эти упражнения каждое утро, и вы будете чувствовать себя стройнее, сильнее и энергичнее, чем когда-либо.
1 минуту выполняйте "прыжки скейтеров"
Прыжки на скейтере пробуждают тело и запускают сжигание калорий. Минута упражнения укрепляет ягодицы, ноги и косые мышцы живота, одновременно заставляя корпус стабилизироваться с каждым прыжком.
Кроме того, прыжки на скейтере тренируют баланс и координацию, позволяя лучше двигаться в течение дня. Поддерживайте быстрый темп и приземляйтесь контролируемо, чтобы получить максимум от упражнения.
Как это сделать:
- встаньте, ноги на ширине бедер
- прыгните вправо, мягко приземляясь на правую ногу, одновременно отводя левую ногу назад
- прыгните влево, приземляясь на левую ногу и взмахивая правой ногой
- продолжайте прыгать из стороны в сторону в течение одной минуты
Упражнение "прыжки скейтеров" (фото: eatthis.com)
1 минуту 30 секунд выполняйте планку и двигайте коленями
Упражнение нагружает все мышцы кора, одновременно ускоряя сердечный ритм. Движение с кросс-боди нагружает косые мышцы живота и держит пресс в напряжении.
Если его выполнить быстро, оно превращается в серьезное испытание для сжигания жира. Ускоряйте темп, оставаясь напряженными в средней части тела.
Как правильно выполнить упражнение:
- начните с высокой планки, положив руки под плечи
- подтяните правое колено к левому локтю
- вернитесь в планку и повторите упражнение, подтянув левое колено к правому локтю
- быстро и непрерывно чередуйте в течение 90 секунд
Планка с быстрыми движениями коленями (фото: eatthis.com)
1 минуту 30 секунд делайте V-образные подъемы
Чередование V-образных подъемов одновременно прорабатывает верхнюю и нижнюю части живота. Оно также улучшает координацию и контроль мышц кора, поскольку вы тянетесь к каждой ноге V-образным движением.
Двигайтесь точно, а не с инерцией, чтобы полностью задействовать мышцы кора.
Как это сделать:
- лягте на спину, вытянув руки над головой
- поднимите правую ногу и потянитесь к ней левой рукой, напрягая мышцы живота
- опустите и поменяйте стороны
- меняйте стороны в течение 90 секунд, двигаясь контролируемо
V-образные подъемы туловища (фото: eatthis.com)
1 минуту 30 секунд быстро бегите и приседайте
Комбинация упражнений "быстрые ноги" и "приседания с откидыванием" развивает скорость, силу и контроль мышц кора. Движения имитируют динамические движения, которые вы используете в спорте или высокоинтенсивных тренировках.
Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:
- сначала быстро бегите на месте
- каждые 5 секунд опускайтесь в приседания, выпрыгивая ногами вперед и касаясь пола
- продолжайте выполнять это в течение 90 секунд
Упражнение с быстрым бегом на месте (фото: eatthis.com)
1 минуту 30 секунд делайте толчки в планке
Движения вперед в положении планки полностью задействует пресс.
Выполняйте упражнение так:
- начните с планки на предплечьях, поставив локти под плечи
- вытяните одну руку перед собой и постучите по полу
- вернитесь в положение планки и поменяйте руки
- продолжайте чередовать постукивания в течение 90 секунд, не позволяя бедрам колебаться
Упражнение с движениями в планке (фото: eatthis.com)
3 минуты поднимайте колени стоя
Скручивание колена стоя объединяет все: активацию корпуса, кардио и вращения. Правильно дышите, чтобы обеспечить мощность каждого повторения, и стойте ровно, чтобы избежать инерции.
Как это сделать:
- станьте прямо, заложив руки за голову
- поднимите правое колено, одновременно поворачивая туловище, чтобы приблизить к нему левый локоть
- после этого поднимите другую ногу
- выполняйте движения поочередно в быстром темпе в течение трех полных минут
Упражнение с подъемом коленей стоя (фото: eatthis.com)
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