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10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животе

Вторник 29 апреля 2025 11:20
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10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животе Названа утренняя тренировка для быстрого сжигания жира (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Утро - идеальное время для перезагрузки тела и ума. Всего 10 минут активной тренировки с утра могут запустить процессы сжигания жира, ускорить метаболизм и зарядить энергией на целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Эти упражнения сочетают в себе задействование мышц пресса, кардио-нагрузку и укрепление всего тела. Они не только задействуют пресс, но и активируют несколько групп мышц и поддерживают повышенный пульс.

Делайте эти упражнения каждое утро, и вы будете чувствовать себя стройнее, сильнее и энергичнее, чем когда-либо.

1 минуту выполняйте "прыжки скейтеров"

Прыжки на скейтере пробуждают тело и запускают сжигание калорий. Минута упражнения укрепляет ягодицы, ноги и косые мышцы живота, одновременно заставляя корпус стабилизироваться с каждым прыжком.

Кроме того, прыжки на скейтере тренируют баланс и координацию, позволяя лучше двигаться в течение дня. Поддерживайте быстрый темп и приземляйтесь контролируемо, чтобы получить максимум от упражнения.

Как это сделать:

  • встаньте, ноги на ширине бедер
  • прыгните вправо, мягко приземляясь на правую ногу, одновременно отводя левую ногу назад
  • прыгните влево, приземляясь на левую ногу и взмахивая правой ногой
  • продолжайте прыгать из стороны в сторону в течение одной минуты

10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животеУпражнение "прыжки скейтеров" (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд выполняйте планку и двигайте коленями

Упражнение нагружает все мышцы кора, одновременно ускоряя сердечный ритм. Движение с кросс-боди нагружает косые мышцы живота и держит пресс в напряжении.

Если его выполнить быстро, оно превращается в серьезное испытание для сжигания жира. Ускоряйте темп, оставаясь напряженными в средней части тела.

Как правильно выполнить упражнение:

  • начните с высокой планки, положив руки под плечи
  • подтяните правое колено к левому локтю
  • вернитесь в планку и повторите упражнение, подтянув левое колено к правому локтю
  • быстро и непрерывно чередуйте в течение 90 секунд

10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животе

Планка с быстрыми движениями коленями (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд делайте V-образные подъемы

Чередование V-образных подъемов одновременно прорабатывает верхнюю и нижнюю части живота. Оно также улучшает координацию и контроль мышц кора, поскольку вы тянетесь к каждой ноге V-образным движением.

Двигайтесь точно, а не с инерцией, чтобы полностью задействовать мышцы кора.

Как это сделать:

  • лягте на спину, вытянув руки над головой
  • поднимите правую ногу и потянитесь к ней левой рукой, напрягая мышцы живота
  • опустите и поменяйте стороны
  • меняйте стороны в течение 90 секунд, двигаясь контролируемо

10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животеV-образные подъемы туловища (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд быстро бегите и приседайте

Комбинация упражнений "быстрые ноги" и "приседания с откидыванием" развивает скорость, силу и контроль мышц кора. Движения имитируют динамические движения, которые вы используете в спорте или высокоинтенсивных тренировках.

Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:

  • сначала быстро бегите на месте
  • каждые 5 секунд опускайтесь в приседания, выпрыгивая ногами вперед и касаясь пола
  • продолжайте выполнять это в течение 90 секунд

10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животеУпражнение с быстрым бегом на месте (фото: eatthis.com)

1 минуту 30 секунд делайте толчки в планке

Движения вперед в положении планки полностью задействует пресс.

Выполняйте упражнение так:

  • начните с планки на предплечьях, поставив локти под плечи
  • вытяните одну руку перед собой и постучите по полу
  • вернитесь в положение планки и поменяйте руки
  • продолжайте чередовать постукивания в течение 90 секунд, не позволяя бедрам колебаться

10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животеУпражнение с движениями в планке (фото: eatthis.com)

3 минуты поднимайте колени стоя

Скручивание колена стоя объединяет все: активацию корпуса, кардио и вращения. Правильно дышите, чтобы обеспечить мощность каждого повторения, и стойте ровно, чтобы избежать инерции.

Как это сделать:

  • станьте прямо, заложив руки за голову
  • поднимите правое колено, одновременно поворачивая туловище, чтобы приблизить к нему левый локоть
  • после этого поднимите другую ногу
  • выполняйте движения поочередно в быстром темпе в течение трех полных минут

10-минутная утренняя тренировка для быстрого похудения и сжигания жира на животеУпражнение с подъемом коленей стоя (фото: eatthis.com)

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