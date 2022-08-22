10 вантажівок, куплених для ЗСУ Фондом Порошенка і волонтерами, відправляються на фронт

"Нарешті ще один важливий етап завершено. 10 вантажівок, які вашими зусиллями були куплені з розблокованих складів Збройних Сил Великої Британії, були доставлені до польського кордону, потім приїхали до наших станцій технічного обслуговування, були пофарбовані, були зроблені нові кузова і свіжі дошки, було забезпечено якісне технічне обслуговування, зроблені лебідки", - розповів Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад дві сотні вантажних автомобілів.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна дизельна вантажівка, яка може бути оснащена лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Порошенко переконаний - для переходу в контрнаступ українська армія потребує багато техніки. "Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi та JAC. Крім того, вже був контракт на 48 вантажівок: крани, маніпулятори тощо", - додав він.