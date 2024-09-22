1 фраза, которая поставит любого токсичного человека на место

Общение с токсичным человеком может быть неприятным и изнурительным. И чтобы сохранить свое спокойствие, нужно иметь выдержку, терпение и арсенал стратегий и фраз, которые смогут быстро поставить токсичного человека на место.

Как общаться с токсичным человеком и какая фраза сможет поставить его на место, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как общаться с токсичным человеком

Устанавливайте границы. Спокойно, но решительно объясните, что именно вы не разрешаете в общении. К примеру: "Я не готов продолжать разговор, если будут манипуляция или агрессия".

Не поддавайтесь на провокации. Оставайтесь спокойными и не реагируйте эмоционально на оскорбления или критику. Это снизит влияние другого человека на вас.

Краткие ответы. Избегайте длительных дискуссий. Отвечайте кратко и по существу, чтобы не "подкармливать" токсичность.

Игнорируйте манипуляции. Токсические люди пытаются извлечь вину или другие отрицательные эмоции. Не разрешайте им управлять вашими чувствами.

Фокусируйтесь на себе. Не пытайтесь изменить токсического человека. Лучше сосредоточьтесь на своем эмоциональном состоянии и благополучии.

Заканчивайте разговор при необходимости. Если общение становится невыносимым, не бойтесь прекратить разговор и отойти от токсичного человека.

Волшебная фраза, которая поставит на место токсичного человека

На самом деле таких фраз несколько. Но некоторые токсичные люди могут не обращать внимание на ваши слова или притворяться, что их это совсем не задело.

Самая простая волшебная фраза: "Хм-м-м, интересная мысль".

После этого приема токсичный человек почувствует озадаченным, потому что не только не согласились с его мнением, но и не продемонстрировали агрессию.

Также психологи советуют использовать следующие фразы: