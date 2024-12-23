"У меня было тяжелое детство": Даниэль Салем шокировал, почему не любит Новый год

"Новый год и Рождество - это мои самые нелюбимые праздники", - делится Даниэль.

Ведущий откровенно объяснил, почему именно так.

"У меня было тяжелое детство, рос без мамы и папы. Смотрел на других детей, как им весело и хорошо, а мне нет. Поэтому и сегодня как-то не нравятся эти праздники", - сказал Салем.

А потом с улыбкой добавил, что "всегда лучшим считал Хэллоуин".

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Но как бы Салем ни относился к Новому году, этот праздник оставил после себя интересные воспоминания на всю жизнь.

"Чаще всего встречал Новый год на работе. То ли ведущим, или просто в своих заведениях. Но были и необычные годы. Как-то прыгал с парашютом. Когда-то очень давно был в Ираке на военном задании. Там как раз проходили боевые действия", - вспоминает Даниэль.

А как-то под Новый год он приехал из Одессы в Киев, "чтобы сделать подарок одному важному человеку". И так случилось, что долго ждал его. В конце концов дождался, поздравил, попрощался и поехал обратно в Одессу, чтобы встречать Новый год с друзьями. Но... не успел.

"Встречал с заправщиком Леонидом и продавщицей Тоней на одной из АЗС по дороге", - вспомнил ведущий-военнослужащий.

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Краткая биография Даниэля Салема

Даниэль Салем родился 25 января 1984 года в Одессе. В шесть лет вместе с семьей он переехал в Ливан, на родину своего отца. В этой стране окончил школу, прошел службу в ливанской армии и получил образование филолога английского языка в Бейруте.

Кроме этого, он получил медицинскую специальность, окончив Одесский национальный медицинский университет по направлению хирург-офтальмолог.

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Вернувшись в Одессу, Даниэль открыл несколько заведений, барбершоп и отель. В 2016 году начал карьеру на телевидении: стал ведущим программ "Кохання на виживання" на Новом канале и "Зірковий шлях" на телеканале Украина.

Как участник шоу "Голос країни-10" в команде Тины Кароль, он дошел до этапа "нокаутов". Также Даниэль участвовал в "Танцях з зірками" и попробовал себя в актерстве.

С началом полномасштабной войны он добровольно обратился в военкомат. Сначала служил в территориальной обороне, а затем отправился на передовую, где стал бойцом подразделения разведки.

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)