Абсурд и идиотизм. Маси Найем разнес работу военно-врачебных комиссий

Что не так с военно-врачебной комиссией

Маси рассказывает, что сама система прохождения ВВК построена нелогично и без учета нужд военных.

"Представьте себе идиотизм: военный лежал в больнице, его выпускают, он должен сам ходить в ВВК, чтобы потом направить документы в воинскую часть. Это же абсурд! Это если бы мы слепому человеку подарили очки", - сравнивает адвокат.

Кроме того, добавляет он, не все ВВК инклюзивные. То есть большинство больниц, где можно пройти комиссию, или трудно доступные, или даже абсолютно недоступные для, например, военных на инвалидных колясках.

"Скажите, пожалуйста, что должно быть более инклюзивным, если не военно-врачебная комиссия, куда ходят точно все раненые? Ну, ум вообще есть?" - возмущается Найем.

Как решить проблемы с ВВК

Правозащитник отмечает, что выводы ВВК - это просто документы, от которых у него лично не появится глаз или у любого другого конечность.

Поэтому именно государство должно позаботиться о комфорте военнослужащих.

Во многих комиссиях можно наблюдать живые очереди, которые людям с ранением часто трудно выстоять.

"Если случаются очереди, это означает, что количество ВВК недостаточно. Соответственно нужно раздать гражданским больницам возможность предоставлять эти услуги", - считает Маси.

Следующим шагом он называет цифровизацию. Это означает, что военным не нужно будет носить документы, ведь они "будут крутиться в одной или двух базах".

"Что касается инклюзивности, то сейчас, кажется, выделено 350 миллионов, чтобы в течение года сделать ВВК доступными для людей с инвалидностью. До года эти шаги будут реализованы", - рассказал Найем.