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"Мы - страна хронических эпидемий". Голубовская назвала ужасающие последствия медреформы для Украины

Что Голубовская думает о медицине в Украине (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Сандул, Полина Иваненко

Реформа системы здравоохранения в Украине, которая была введена в 2016 году, принесла кроме плюсов немало проблем. Некоторые из "минусов" выплыли наружу с началом пандемии COVID-19, а другие - во время полномасштабного вторжения России в Украину.

О проблемах медицинской реформы рассказала в интервью РБК-Украина инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Одной из основных проблем, с которой столкнулась медицинская система нашей страны, по мнению Голубовской, стал "развал санитарно-эпидемиологической службы". Из-за чего "все вопросы у нас сейчас решаются ситуативно", при том, что "эпидемиология - это системная, стратегическая наука".

"В течение 5 лет в нашей стране высшие медицинские учебные заведения не выпускали врачей-эпидемиологов. Этим вопросом занялись только тогда, когда появился COVID-19. В это время вернули должность главного санитарного врача. Однако ломать - не строить, и, к сожалению, мы потеряли школы, которые у нас были очень сильными", - сказала врач.

Конечно, добавляет Голубовская, у нас есть специалисты, "но если нет системы, то они работают вне системы".

Голубовская высказалась о медицинской реформе (фото: РБК-Украина)

"А если они работают вне системы, то и система не будет функционировать так, как нужно. А это одна из составляющих биобезопасности государства", - пояснила она.

Еще одна проблема, с которой особенно во время пандемии столкнулась медицинская система, - отсутствие инфекционных стационаров.

"В нашей стране инфекционные стационары были выделены в отдельную структуру, ведь мы - страна хронических эпидемий. Исторически так сложилось, что у нас - революции, войны, голод, эпидемии. И отдельная структура, о которой я сказала, возникла не на ровном месте. А ее, ориентируясь на Запад, разрушили", - сказала Голубовская.

"На Западе же структура такова: есть огромное приемное отделение, и туда приходят люди. Кто-то - рожать, кто-то - с сотрясением мозга, кто-то - с переломом руки или ноги. И вот в эту толпу заходит один человек, который кашляет и чихает, и от нее все заражаются. Так, собственно, и возникают эпидемии. Так что если мы реформировались по западному образцу, ожидаемо, что такое будет и у нас", - добавила она.

Какие последствия медицинской реформы в Украине (фото: freepik.com)

Врач признается: не понимает, "почему мы не можем иметь что-то свое", а "равняемся на европейские страны и США".

Однако, несмотря на все недостатки медреформы и демотивированное состояние многих медицинских работников, занимавшихся эпидемиологией, в ситуации с COVID-19 Украина выстояла довольно неплохо.

В то же время среди развитых стран наиболее пострадали США с их ресурсами и финансированием.

"Это подтверждает тот факт, что их системы не рассчитаны на катастрофы, вызванные инфекционными заболеваниями, ведь там давно не было серьезных эпидемий", - резюмировала профессор.

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лікарніОльга Голубовская