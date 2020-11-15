ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві жорстко покарали водія елітної автівки за нахабне паркування

Автор: Styler

Водій залишив авто на газоні

Порушення правил дорожнього руху київськими водіями вже стали нормою. Адже порушники залишаються у більшості випадків непокараними або після сплати штрафу повторюють свої вчинки.

Популярні новини

Але у Голосіївському районі столиці автозлодії вирішили помститися водієві за нахабне паркування. Як йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався у Києві в мікрорайоні "Теремки-1".

Там водій припаркував автомобіль на газоні, у зв'язку з чим отримав покарання. Невідомі за таку нахабність зняли з автівки всі чотири колеса.

Водій порушник-ПДД залишився без коліс (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, у Києві пенсіонер з пакетом в руках збив мотоцикліста-хама. Але пенсіонера, який прагнув справедливості, збили з ніг і побили водій разом зі своїм товаришем.

Також ми раніше писали, що в Києві засвітився розкішний і дорогий автомобіль Lamborghini Urus. Його вартість складає приблизно 400 тисяч доларів або 11 мільйонів гривень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України автомобилиПДДпарковка