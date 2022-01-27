Гроші на дорозі: як заробити мільйони на оренді під'їзних шляхів і паркомісць

У минулому році власники нерухомості у Великій Британії заробляли мільйони фунтів, здаючи в оренду під'їзні шляхи та паркомісця біля своїх будинків. Найбільшу вигоду отримали жителі Лондона, однак й інші міста принесли хороший прибуток заповзятливим власникам.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Carscoops.

Гроші лежать на асфальті

Британський сайт YourParkingSpace відкрив для власників нерухомості можливість здавати в оренду під'їзні шляхи до своїх будинків і порожні паркувальні місця автомобілістам, яким потрібно десь припаркувати свої автомобілі. Враховуючи, що в країні діють великі обмеження і високі ціни на парковку в містах, ця послуга виявилася дуже затребуваною.

Дані, опубліковані компанією, показують, що протягом 2021 року було зареєстровано орендованих площ на суму 26 млн фунтів стерлінгів (35 млн доларів США). Це 5 млн фунтів (7 млн дол) більше, ніж у 2020 році.

Скільки заробили в різних містах

Жителі Лондона пожинають найбільші плоди. Власники нерухомості по всій британській столиці в минулому році заробили 11,5 млн фунтів (15,6 млн дол.), на оренді під'їзних шляхів, в результаті чого Лондон впевнено випередив Манчестер з доходом в 1,5 млн фунтів (майже 2 млн дол). Фото: flickr.com

Інші міста, представлені в списку, включають Брістоль з доходом 1 мільйон дол., Ліверпуль — 794 тис. дол, Бірмінгем і Брайтон — по 757 тис дол кожен, Лідс — 573 тис дол., жителі Глазго заробляють 473 тис дол, Единбурга — 467 тис дол і Кардіффа — 416 тис дол.

У 2022 грошей буде ще більше

"Заповзятливі домовласники по всій країні пожинають фінансові плоди, здаючи свої порожні під'їзні шляхи автомобілістам, які шукають місце для паркування", — говорить виконавчий директор YourParkingSpace Харрісон Вудс.

"Зокрема, під'їзні шляхи поруч із жвавими місцями, такими як аеропорти, вокзали та офісні приміщення, можуть стати серйозним джерелом доходу. Оскільки Велика Британія повертається до роботи й розваг в звичайному режимі, співробітники повертаються в офіси, а люди стікаються в паби та ресторани, ми очікуємо різкого зростання попиту на паркування та нових фінансових вершин в 2022 році", — уточнює він.

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